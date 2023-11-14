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В этом году 878 детей-сирот получили жилищные сертификаты

Новости
В этом году 878 детей-сирот получили жилищные сертификаты

10 ноября в минстрое области состоялась встреча с жителями по вопросу предоставления жилых помещений и социальной выплаты детям-сиротам.

В мероприятии приняли участие министр строительства и ЖКХ области Сергей Соколов, председатель комитета регпарламента по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики Александр Бурмак и представитель прокуратуры области.

«На сегодняшний день на учёте в министерстве строительстве и жилищно-коммунального хозяйства области состоит 3226 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых возникло право на обеспечение жильем, у 1342 граждан имеется решение суда о предоставлении жилого помещения.

В текущем году благодаря поддержке Председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина на обеспечение жильём детей-сирот для Саратовской области выделено порядка 3 млрд рублей. На сегодняшний день обеспечено жильем 962 гражданина указанной категории, в том числе предоставлено 84 жилых помещения по договорам специализированного найма, выдано 878 именных свидетельств на сумму свыше 2,0 млрд руб.», - рассказал Сергей Соколов.

Министр также отметил, что при поддержке Торгово-промышленной палаты Саратовской области Гильдия риэлторов оказывает бесплатную консультационную помощь для детей-сирот и сопровождение их сделок по покупке жилья с помощью сертификатов.

Собравшимся дали разъяснения по изменениям в законодательстве. Теперь предоставление выплаты допускается при следующих условиях:

- наличие документально подтвержденного дохода не ниже минимального размера оплаты труда не менее, чем за последние 12 месяцев;
- отсутствие задолженности по налогам и сборам;
- отсутствие психических заболеваний или расстройств, алкогольной или наркотической зависимости;
- отсутствие судимости (или) факта его уголовного преследования за умышленное преступление;
- отсутствие обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания заявителю содействия в преодолении трудной жизненной ситуации.