Тренеры спортивных школ региона получили увеличенную заработную плату

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С 1 октября 2023 года отдельным категориям работников бюджетной сферы увеличена заработная плата. Эту инициативу Губернатора области Романа Бусаргина поддержали депутаты Саратовской областной Думы.Это стало возможным, в том числе, в связи с вступлением в силу Федерального закона № 127 о гармонизации отрасли физической культуры и спорта и отрасли образования, в соответствии с которым спортивные учреждения получили статус образовательных организаций, а тренеры - статус педагогических работников.«Одна из ключевых задач увеличения зарплаты - привлечение в отрасль молодых специалистов, повышение привлекательности профессии тренера-преподавателя. При этом акцент сделан на тренерах, работающих с самыми младшими детьми в группах начальной подготовки. Для этой категории в отдельных учреждениях заработная плата выросла почти в два раза. Важно, чтобы в сфере спорта трудились компетентные кадры, ведь от их профессионализма зависит жизнь и здоровье детей»,- подчеркнул министр спорта области Олег Дубовенко.Изменение оплаты труда коснулось почти 800 работников отрасли, в том числе порядка 250 тренеров, работающих в группах начальной подготовки.«Действительно, принято очень важное для отрасли решение. Профессия тренера уникальна тем, что зачастую мы проводим со своими воспитанниками гораздо больше времени, чем с собственными детьми, при этом ежедневно вкладывая в них частичку души и все свои знания. Повышение зарплаты позволит тренерам-преподавателям легче решать бытовые проблемы и еще больше сосредоточится на любимой работе»,- отметила тренер-преподаватель по академической гребле Анна Фуфаева.