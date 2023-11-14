14 ноября 2023 ВТОРНИК
Новости
10:00 | 14 ноября
Увеличилась доступность программы ЭКО в рамках ОМС
09:00 | 14 ноября
В Балашове прошел круглый стол по улучшению качества жизни ветеранов
18:43 | 13 ноября
Фонд Юрия Лужкова выступает продолжателем инициатив бывшего мэра Москвы
18:00 | 13 ноября
В этом году 878 детей-сирот получили жилищные сертификаты
17:00 | 13 ноября
Тренеры спортивных школ региона получили увеличенную заработную плату
16:00 | 13 ноября
В Саратове прошел чемпионат по оказанию первой помощи
15:00 | 13 ноября
Десять тысяч подростков Саратовской области приняли участие в акции «Нет ненависти и вражде»
14:00 | 13 ноября
В Саратове стартовал проект «Школа имиджа 55+»
13:43 | 13 ноября
Саратовские участники «Театрального Приволжья» вышли на новый старт
13:00 | 13 ноября
С опережением сроков завершен ремонт восьми саратовских улиц, готовность ещё одной – 99%
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Саратове прошел чемпионат по оказанию первой помощи

Новости
Региональное отделение Движения Первых провело два масштабных мероприятия в области – фестиваль «На сцене» и чемпионат по оказанию первой помощи.




Первый областной фестиваль детского творчества «На сцене» собрал более 500 участников из 36 районов области. На протяжении месяца 4 тысячи активистов Движения Первых принимали участие в муниципальных этапах в 6 направлениях, чтобы побороться за выход в финал фестиваля.

Участниками регионального чемпионата по оказанию первой помощи стали более 350 молодых людей. 54 команды со всей Саратовской области соревновались в умениях оказывать первую помощь.

«Фестиваль «На сцене» - буря эмоций, мощный заряд творческой энергии. Гала-концерт стал достойным завершением первого регионального фестиваля творческой молодёжи Саратовского регионального Движения Первых. Лучшие из лучших поедут представлять Саратовскую область на Всероссийской школьной весне. Такие мероприятия позволяют раскрыть творческий потенциал нашей молодёжи, дарят возможности для самореализации и самовыражения», - отметила председатель комитета молодёжной политики Ангелина Беловицкая на прошедшем брифинге.

Победители регионального этапа Всероссийского чемпионата по оказанию первой помощи отправятся в Москву, где поборются за звание лучших с командами из других регионов.

По словам заместителя регионального отделения Движения Первых Даниила Бережного, планируется, что чемпионат будет проводиться в каждом регионе ежегодно. Фестиваль на сцене тоже станет доброй традицией и будет проходить в каждые весенние каникулы.