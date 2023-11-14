В Саратове прошел чемпионат по оказанию первой помощи

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Первый областной фестиваль детского творчества «На сцене» собрал более 500 участников из 36 районов области. На протяжении месяца 4 тысячи активистов Движения Первых принимали участие в муниципальных этапах в 6 направлениях, чтобы побороться за выход в финал фестиваля.Участниками регионального чемпионата по оказанию первой помощи стали более 350 молодых людей. 54 команды со всей Саратовской области соревновались в умениях оказывать первую помощь.«Фестиваль «На сцене» - буря эмоций, мощный заряд творческой энергии. Гала-концерт стал достойным завершением первого регионального фестиваля творческой молодёжи Саратовского регионального Движения Первых. Лучшие из лучших поедут представлять Саратовскую область на Всероссийской школьной весне. Такие мероприятия позволяют раскрыть творческий потенциал нашей молодёжи, дарят возможности для самореализации и самовыражения», - отметила председатель комитета молодёжной политики Ангелина Беловицкая на прошедшем брифинге.Победители регионального этапа Всероссийского чемпионата по оказанию первой помощи отправятся в Москву, где поборются за звание лучших с командами из других регионов.По словам заместителя регионального отделения Движения Первых Даниила Бережного, планируется, что чемпионат будет проводиться в каждом регионе ежегодно. Фестиваль на сцене тоже станет доброй традицией и будет проходить в каждые весенние каникулы.