Десять тысяч подростков Саратовской области приняли участие в акции «Нет ненависти и вражде»

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Всероссийская оперативно-профилактическая акция «Нет ненависти и вражде» направлена на предупреждение и пресечение экстремисткой деятельности, предупреждение вовлечения несовершеннолетних и молодежи в подобные мероприятия, развитие патриотизма. Особое внимание уделяется формированию надлежащего поведения в сети Интернет.Более десяти тысяч подростков во всех районах Саратовской области в рамках акции приняли участие в круглых столах, лекциях, тренингах, обучающих играх и беседах.Так, в школах Балаковского района были проведены занятия «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути», на которых рассматривались герои известных произведений, их поведение, поступки и последствия. Ученики начальной школы играли в игру «Я - патриот». Со студентами промышленно-технического колледжа провели интерактивное мероприятие «СТОП - терроризм и экстремизм в молодежной среде».На базе Марксовского сельскохозяйственного техникума проведено тренинговое занятие «Мир вашему дому!». С участниками разобрали такие понятия, как дискриминация, толерантное и интолерантное поведение, стереотипы, предубеждения и ксенофобия и как эти явления связаны друг с другом.Со студентами Саратовской государственной юридической академии была проведена беседа на тему «Экстремизм и терроризм - главная угроза XXI века». Студентов еще раз призвали относиться критически к информации в Интернете, проверять факты, искать первоисточники.«Предупреждение и пресечение экстремисткой деятельности являются крайне важными задачами для общества и государства. Поэтому формирование неприятия экстремистской идеологии среди подростков является приоритетным направлением работы. Несовершеннолетние, как активная и восприимчивая часть общества, должны быть особенно защищены от влияния и привлечения к экстремистской деятельности. Только объединив усилия в этом направлении, мы сможем создать безопасную и процветающую среду для будущего нашей страны», - подвела итоги акции председатель региональной КДН Юлия Васильева.