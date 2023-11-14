14 ноября 2023 ВТОРНИК
Новости
10:00 | 14 ноября
Увеличилась доступность программы ЭКО в рамках ОМС
09:00 | 14 ноября
В Балашове прошел круглый стол по улучшению качества жизни ветеранов
18:43 | 13 ноября
Фонд Юрия Лужкова выступает продолжателем инициатив бывшего мэра Москвы
18:00 | 13 ноября
В этом году 878 детей-сирот получили жилищные сертификаты
17:00 | 13 ноября
Тренеры спортивных школ региона получили увеличенную заработную плату
16:00 | 13 ноября
В Саратове прошел чемпионат по оказанию первой помощи
15:00 | 13 ноября
Десять тысяч подростков Саратовской области приняли участие в акции «Нет ненависти и вражде»
14:00 | 13 ноября
В Саратове стартовал проект «Школа имиджа 55+»
13:43 | 13 ноября
Саратовские участники «Театрального Приволжья» вышли на новый старт
13:00 | 13 ноября
С опережением сроков завершен ремонт восьми саратовских улиц, готовность ещё одной – 99%
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Десять тысяч подростков Саратовской области приняли участие в акции «Нет ненависти и вражде»

Новости
Десять тысяч подростков Саратовской области приняли участие в акции «Нет ненависти и вражде»


Всероссийская оперативно-профилактическая акция «Нет ненависти и вражде» направлена на предупреждение и пресечение экстремисткой деятельности, предупреждение вовлечения несовершеннолетних и молодежи в подобные мероприятия, развитие патриотизма. Особое внимание уделяется формированию надлежащего поведения в сети Интернет.

Более десяти тысяч подростков во всех районах Саратовской области в рамках акции приняли участие в круглых столах, лекциях, тренингах, обучающих играх и беседах.

Так, в школах Балаковского района были проведены занятия «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути», на которых рассматривались герои известных произведений, их поведение, поступки и последствия. Ученики начальной школы играли в игру «Я - патриот». Со студентами промышленно-технического колледжа провели интерактивное мероприятие «СТОП - терроризм и экстремизм в молодежной среде».

На базе Марксовского сельскохозяйственного техникума проведено тренинговое занятие «Мир вашему дому!». С участниками разобрали такие понятия, как дискриминация, толерантное и интолерантное поведение, стереотипы, предубеждения и ксенофобия и как эти явления связаны друг с другом.

Со студентами Саратовской государственной юридической академии была проведена беседа на тему «Экстремизм и терроризм - главная угроза XXI века». Студентов еще раз призвали относиться критически к информации в Интернете, проверять факты, искать первоисточники.

«Предупреждение и пресечение экстремисткой деятельности являются крайне важными задачами для общества и государства. Поэтому формирование неприятия экстремистской идеологии среди подростков является приоритетным направлением работы. Несовершеннолетние, как активная и восприимчивая часть общества, должны быть особенно защищены от влияния и привлечения к экстремистской деятельности. Только объединив усилия в этом направлении, мы сможем создать безопасную и процветающую среду для будущего нашей страны», - подвела итоги акции председатель региональной КДН Юлия Васильева.