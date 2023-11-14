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В Саратове стартовал проект «Школа имиджа 55+»

Новости
В Саратове стартовал проект «Школа имиджа 55+»


На базе комплексного центра социального обслуживания населения Саратова начал работу проект «Школа имиджа 55+».

Основная миссия проекта - это знакомство женщин со спикерами в области моды, красоты, стиля, психологии, фотографии, косметологии.

Проект призывает женщин продлять свое активное долголетие, которое является одной из приоритетных задач национального проекта Президента Российской Федерации Владимира Путина «Демография».

История чудесного преображения произошла в центре соцобслуживания со Светланой Ильиной.

Профессиональные стилисты разработали для участницы концепцию нового образа с учетом одежды, макияжа, причёски.

«Для нового образа мне изменили цвет волос на темный оттенок и сделали стрижку пикси. Это очень непривычно, но мне понравилось. А макияж, как мне кажется, совершенно изменил мою внешность. Я даже не ожидала такого эффекта», - рассказала героиня проекта.

Кроме того, Светлана Ильина открыла для себя на шоппинге бирюзовый цвет и цвет фуксия. А телеканал ГТРК «Саратов» снял репортаж о том, какие происходили перемены во внутреннем мире и внешности Светланы.

Напомним, социальные технологии национального проекта «Демография» направлены на продление активного и здорового долголетия граждан пенсионного возраста.