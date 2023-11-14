В Саратове стартовал проект «Школа имиджа 55+»

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На базе комплексного центра социального обслуживания населения Саратова начал работу проект «Школа имиджа 55+».Основная миссия проекта - это знакомство женщин со спикерами в области моды, красоты, стиля, психологии, фотографии, косметологии.Проект призывает женщин продлять свое активное долголетие, которое является одной из приоритетных задач национального проекта Президента Российской Федерации Владимира Путина «Демография».История чудесного преображения произошла в центре соцобслуживания со Светланой Ильиной.Профессиональные стилисты разработали для участницы концепцию нового образа с учетом одежды, макияжа, причёски.«Для нового образа мне изменили цвет волос на темный оттенок и сделали стрижку пикси. Это очень непривычно, но мне понравилось. А макияж, как мне кажется, совершенно изменил мою внешность. Я даже не ожидала такого эффекта», - рассказала героиня проекта.Кроме того, Светлана Ильина открыла для себя на шоппинге бирюзовый цвет и цвет фуксия. А телеканал ГТРК «Саратов» снял репортаж о том, какие происходили перемены во внутреннем мире и внешности Светланы.Напомним, социальные технологии национального проекта «Демография» направлены на продление активного и здорового долголетия граждан пенсионного возраста.