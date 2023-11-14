С опережением сроков завершен ремонт восьми саратовских улиц, готовность ещё одной – 99%

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Завершены основные работы, которые представителям заказчика – специалистам ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» ещё предстоит принять перед официальным вводом в эксплуатацию.Одним из самых протяженных объектов в городе стала улица Шехурдина. В нормативное состояние привели участок от Тулайкова до проспекта Строителей протяженностью 1,9 км. Ещё один протяженный участок, где основные работы завершены. – Ново-Астраханское шоссе на участке от Артельной до 7-й Нагорной – 1,6 км. Закончен ремонт проспекта Строителей от Шехурдина до 1-ого проезда Строителей – 1 км.На всех объектах было выполнено устройство двух слоев покрытия: выравнивающего и верхнего; установка бордюрного камня, нанесена разметка. Принято решение при нанесении разметки использовать термопластик – более долговечный материал, чем краска.Также основные работы завершены на улицах Беговая от Емлютина Д.В. до Большой Садовой, проспект им. 50 лет Октября от Тракторной до Алексеевской, проспект им. 50 лет Октября от Технической до 2-го Красноармейского тупика, местный проезд проспект 50 лет Октября от проезда 108 школа до Молодежного проезда.Ещё на одной дороге – проспект им. 50 лет Октября (местный проезд от ул. Вишневой до ул. им. Дубовикова Б.А.) протяженностью почти полкилометра – процент готовности составляет 99%. Сейчас там выполняются работы по регулировке люков смотровых колодцев