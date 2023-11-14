Индустриальный парк Саратова и «Сколково» заключили соглашение о сотрудничестве

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Директор управляющей компании «Столыпинский индустриальный парк» Алексей Лихачёв и директор департамента регионального развития Инновационного центра «Сколково» Юрий Сибирский подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития инновационного сообщества, высокотехнологичного производства и предпринимательства.Стороны договорились совместно и согласовано осуществлять мероприятия на территории Столыпинского индустриального парка. Будущим резидентам СИП представится возможность участвовать в грантовых и акселерационных программах, использовать консультационную и экспертную поддержку Фонда «Сколково».Соглашение будет способствовать развитию технологического бизнеса.Производители смогут- разрабатывать совместные решения;- использовать ресурсы обеих площадок для проведения научных исследований;- оптимизировать разработку и масштабирование производств;- ускорить темпы выпуска оригинальной и импортозамещающей продукции.Важным преимуществом сотрудничества являются дополнительные возможности для резидентов - представлять свои предприятия на федеральном и международном уровнях, налаживать кооперацию между компаниями и запускать совместные проекты.«Такое сотрудничество не только откроет новые перспективы для будущих резидентов, но и, в том числе, усилит госконтроль за их деятельностью», - отметил Лихачев.