Индустриальный парк Саратова и «Сколково» заключили соглашение о сотрудничестве
Директор управляющей компании «Столыпинский индустриальный парк» Алексей Лихачёв и директор департамента регионального развития Инновационного центра «Сколково» Юрий Сибирский подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития инновационного сообщества, высокотехнологичного производства и предпринимательства.
Стороны договорились совместно и согласовано осуществлять мероприятия на территории Столыпинского индустриального парка. Будущим резидентам СИП представится возможность участвовать в грантовых и акселерационных программах, использовать консультационную и экспертную поддержку Фонда «Сколково».
Соглашение будет способствовать развитию технологического бизнеса.
Производители смогут
- разрабатывать совместные решения;
- использовать ресурсы обеих площадок для проведения научных исследований;
- оптимизировать разработку и масштабирование производств;
- ускорить темпы выпуска оригинальной и импортозамещающей продукции.
Важным преимуществом сотрудничества являются дополнительные возможности для резидентов - представлять свои предприятия на федеральном и международном уровнях, налаживать кооперацию между компаниями и запускать совместные проекты.
«Такое сотрудничество не только откроет новые перспективы для будущих резидентов, но и, в том числе, усилит госконтроль за их деятельностью», - отметил Лихачев.