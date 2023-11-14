Впервые на саратовской сцене выступит Луганский академический русский драматический театр имени Павла Луспекаева

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В рамках федерального проекта «Большие Гастроли» в Саратов Луганский театр покажет два спектакля - «Поминальная молитва» Григория Горина по мотивам цикла рассказов «Тевье-молочник» Шолом-Алейхема и комедию «Светлые души» по рассказам Василия Шукшина.Жители и гости Саратова смогут увидеть постановки на сцене саратовского академического театра драмы им.И.А.Слонова 24 и 25 ноября.Луганский академический русский драматический театра имени Павла Луспекаева был основан в мае 1939 г. Первая премьера, представленная спектаклем «Павел Греков», состоялась уже осенью. В годы Великой Отечественной войны театр был эвакуирован. 5 декабря 1943 г. в освобожденном Луганске спектаклем «Жди меня» начался очередной театральный сезон.В 2014 году театр отпраздновал свой 75-летний юбилей. С началом боевых действий на Донбассе часть труппы покинула Луганск, однако те, кто остался, продолжали служить в театре. В 2015 году 76-й театральный сезон открылся премьерой спектакля «Цвета», который в этом же году принял участие в «Больших гастролях» в Российской Федерации наряду с детской сказкой «Зайка-зазнайка» С. Михалкова.«Театр буквально обрел вторую жизнь. Программа «Большие гастроли», реализуемая министерством культуры РФ совместно с министерством культуры, спорта и молодежи Луганской Народной Республики, а также при организационной поддержке ФГБУК «Росконцерт» позволяет прикоснуться к духовным ценностям и полноценно ощутить себя гражданами нашей огромной страны», – отметила министр культуры Наталия Щелканова.