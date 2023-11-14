Старинный дом купца в Вольске получил зоны охраны

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Утверждены зоны охраны для объекта культурного наследия регионального значения «Дом П.К. Брусянцева», который находится в Вольске на улице Октябрьская, 144.По сведениям историков, собственником дома был купец Павел Кондратьевич Брусянцев. В 1900 году он также значился городским головой. Купец построил доходный дом на центральной площади в стиле модерн в начале ХХ века. Первый этаж здания изначально был запланирован под торговые заведения, второй этаж – под жилые. В советское время в доме размещался Исполнительный Комитет Совета депутатов трудящихся Вольска и его многочисленные отделы. До настоящего времени внутри здания сохранились чугунные лестницы и несколько изразцовых печей.Постановлением установлена охранная зона объекта культурного наследия. При разработке учитывались близлежащие участки видимости и ценные виды на памятник, а также историко-градостроительная среда. В границы этой зоны включена территория общего пользования и часть городского квартала между улиц: Октябрьская, Революционная, Пугачева и Коммунистическая. На этом участке запрещено новое строительство. Нормативно-правовым актом разрешена установка отдельно стоящего оборудования освящения в стиле, который характерен для Вольска XIX – начала XX веков. Также возможно устройство архитектурно-художественного освещения зданий, размещение произведений монументально-декоративного искусства.