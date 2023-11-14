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Новый Всероссийский образовательный проект «Наставник ЮИД» объединит более 10 тысяч детей

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Новый Всероссийский образовательный проект «Наставник ЮИД» объединит более 10 тысяч детей


В Год педагога и наставника, объявленного Президентом Владимиром Путиным, в 45 субъектах Российской Федерации, в том числе в Саратовской области, в ноябре стартует уникальный образовательный проект, направленный на развитие и поддержку наставничества в сфере безопасности дорожного движения – «Наставник ЮИД».

Образовательная программа проекта «Наставник ЮИД» состоит из двух блоков. Сначала опытные педагоги-наставники проведут мастер-классы для старшеклассников, во время которых поделятся базовыми педагогическими приемами.

Следующим этапом станет выход старшеклассников-наставников в дошкольные образовательные организации и начальную школу. Занятия для малышей будут проводиться в форме игровых занятий, сюжетно-ролевых и деловых игр. Основные темы, которые будут затронуты: «Дети-пешеходы», «Дети-пассажиры» и «Дети-велосипедисты». За правильное выполнение заданий малыши от юных Наставников ЮИД получат полезные подарки – светоотражающие элементы, значки и наклейки.

В Саратовской области образовательный проект «Наставник ЮИД» будет реализован в Балаковском, Балашовском, Энгельсском районах и в г. Саратове. До конца ноября наставники от 15-ти до 17-ти лет смогут вовлечь в ряды Юных инспекторов движения новых активных участников.

Мероприятия проводятся в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».