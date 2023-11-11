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В Саратове наградили победителей конкурса «Память сильнее времени», посвященного юбилею Бориса Громова

Новости
В музее «Россия – моя история» состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса творческих работ «Память сильнее времени», посвященного 80-летию Героя Советского Союза, Почетного гражданина Саратовской области, председателя Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» Бориса Всеволодовича Громова.

В Саратове наградили победителей конкурса «Память сильнее времени», посвященного юбилею Бориса Громова

Конкурс «Память сильнее времени» организован в рамках проекта «Легендарный Командарм» – победителя областного конкурса НКО, оператором которого является министерство внутренней политики и общественных отношений Саратовской области. Конкурс получил большой отклик среди детей и молодёжи: более 2500 человек отправили свои работы для участия в конкурсе в номинациях «Рисунок», «Сочинение», «Видео ролик», а также «Иллюстраторы к книге «Боевой генерал».

В Саратове наградили победителей конкурса «Память сильнее времени», посвященного юбилею Бориса Громова

Автором книги о Борисе Всеволодовиче Громове «Боевой генерал» стал саратовский журналист Евгений Грачёв, а авторами иллюстраций к произведению – участники конкурса – дети, проживающие в Саратовской области.

В Саратове наградили победителей конкурса «Память сильнее времени», посвященного юбилею Бориса Громова

С приветственным словом к участникам церемонии обратилась министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина, поблагодарив организаторов конкурса – членов областного отделения «Боевого Братства». Также министр поздравила победителей и призеров конкурса «Память сильнее времени» и вручила им заслуженные награды.

В Саратове наградили победителей конкурса «Память сильнее времени», посвященного юбилею Бориса Громова

«Конкурс посвящен удивительному человеку – Борису Всеволодовичу Громову, который всю свою жизнь посвятил служению Отечеству: военному делу, государственной службе, общественной деятельности. Решение о выборе профессии Борис Всеволодович принял еще в подростковом возрасте, поступив в Суворовское военное училище, находящееся в городе Саратове. Поздравляю всех победителей, призеров и участников конкурса «Память сильнее времени», так как данный конкурс позволил вам получить больше знаний о нашем выдающемся земляке», - отметила Наталья Трошина.

В Саратове наградили победителей конкурса «Память сильнее времени», посвященного юбилею Бориса Громова

В церемонии награждения также приняли участие генерал-майор медицинской службы Михаил Громов; Почетный гражданин города Саратова, почетный член «Боевого Братства», гвардии полковник Олег Сергиенко; руководитель областного отделения «Боевого Братства» Сергей Авезниязов; председатель комитета молодёжной политики области Ангелина Беловицкая.

Конкурс «Память сильнее времени» организован областным отделением «Боевого Братства» при поддержке министерства внутренней политики и общественных отношений области, комитета молодёжной политики области.