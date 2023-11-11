Представители Саратовской области приняли участие в рабочей поездке делегации регионов ПФО в Китай
Саратовскую область в рамках работы делегации ПФО представляли заместитель Председателя Правительства области Михаил Торгашин, руководители предприятий - генеральный директор «Саратовдизельаппарат» Виталий Цыванюк, председатель совета директоров компаний «ЭПО «Сигнал», «Манометр», «СЗТЗС» Александр Никонов.
Делегация Приволжского федерального округа вернулась из Китая. На очередном заседании Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга – Янцзы» налаживались новые торговые маршруты.
При участии сопредседателей – полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Игоря Комарова и Заместителя Премьера Госсовета Китайской Народной Республики Чжан Гоцина состоялся Совет по сотрудничеству регионов ПФО России и провинций верхнего и среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики.
В ходе заседания обсуждалось дальнейшее развитие межрегионального торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества.
По итогам Совета Игорь Комаров предложил рекомендовать регионам ПФО и провинциям КНР активизировать работу по наращиванию договорной базы сотрудничества и разработке совместных планов по реализации имеющихся соглашений.
Делегация Приволжского федерального округа вернулась из Китая. На очередном заседании Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга – Янцзы» налаживались новые торговые маршруты.
При участии сопредседателей – полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Игоря Комарова и Заместителя Премьера Госсовета Китайской Народной Республики Чжан Гоцина состоялся Совет по сотрудничеству регионов ПФО России и провинций верхнего и среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики.
В ходе заседания обсуждалось дальнейшее развитие межрегионального торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества.
По итогам Совета Игорь Комаров предложил рекомендовать регионам ПФО и провинциям КНР активизировать работу по наращиванию договорной базы сотрудничества и разработке совместных планов по реализации имеющихся соглашений.