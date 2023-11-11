11 ноября 2023 СУББОТА
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14:40 | 10 ноября
Саратовская «Лавка подарков» поборется за звание лучшего магазина сувениров
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Саратовская «Лавка подарков» поборется за звание лучшего магазина сувениров

Новости
Интернет-магазин Палаты ремёсел Саратовской области «Лавка подарков» вошел в число финалистов Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» в номинации «Магазин туристических сувениров».
Саратовская «Лавка подарков» поборется за звание лучшего магазина сувениров

Палата ремесел области работает в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.
Всего на участие в номинации заявлено 50 магазинов из 23 регионов России. Соревноваться в рамках финальных мероприятий конкурса будут 36 магазинов из 18 регионов страны, в том числе Саратовской области.
В финале конкурса сотрудники торговых площадок расскажут жюри про позиционирование и продвижение магазинов, ассортиментную политику, клиентоориентированность, взаимодействие с органами власти и туристическим бизнесом, включая производителей туристической сувенирной продукции.
В ассортименте саратовской «Лавки подарков» более 700 наименований товаров ручной работы: от мыла и сувениров до одежды и предметов интерьера. С торговой площадкой сотрудничают лучшие мастера и художники - индивидуальные предприниматели, самозанятые граждане и физлица.
Победители в номинации «Магазины туристической сувенирной продукции» будут определены 1 декабря в рамках общенационального финала конкурса, который пройдет в Твери.