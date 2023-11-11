11 ноября 2023 СУББОТА
Новости
18:54 | 10 ноября
В Саратове наградили победителей конкурса «Память сильнее времени», посвященного юбилею Бориса Громова
18:48 | 10 ноября
Представители Саратовской области приняли участие в рабочей поездке делегации регионов ПФО в Китай
18:40 | 10 ноября
В Ярославле молодые художники России встретятся на пленэрах
18:00 | 10 ноября
Сергей Кириенко: «От того, насколько смело могут мечтать наши ребята, зависит не только их судьба, но и судьба страны»
17:00 | 10 ноября
В Саратовской области значительно выросли объемы выпуска молоди рыб в Волгу
16:00 | 10 ноября
В Саратовской области сделают больше высокотехнологичных операций на сердце
15:00 | 10 ноября
Увеличена максимальная сумма налогового вычета для занимающихся спортом
14:40 | 10 ноября
Саратовская «Лавка подарков» поборется за звание лучшего магазина сувениров
14:00 | 10 ноября
В Энгельсе открывается новый Ледовый дворец
13:00 | 10 ноября
В ГЖИ разъяснили, как производится начисление платы за отопление
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Год педагога и наставника пройдет слет руководителей профессиональных объединений и ассоциаций «Профи региона»

Новости
15 ноября в центре непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников пройдет слет руководителей профессиональных объединений и ассоциаций «Профи региона».
В Год педагога и наставника пройдет слет руководителей профессиональных объединений и ассоциаций «Профи региона»


Цель слета - тиражирование успешных практик и развитие потенциала профессиональных общественных объединений и ассоциаций педагогических работников.

В рамках слета будут представлены успешные практики деятельности профессиональных объединений и ассоциаций. В ходе работы мирового кафе «Совместное мышление» участники обсудят направления, формы и способы взаимодействия профессиональных общественных объединений в рамках системы научно-методического сопровождения педагогических работников региона.

К участию приглашаются руководители региональных профессиональных общественных объединений и сообществ педагогических работников, руководители предметных методических объединений.