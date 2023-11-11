В Год педагога и наставника пройдет слет руководителей профессиональных объединений и ассоциаций «Профи региона»

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Цель слета - тиражирование успешных практик и развитие потенциала профессиональных общественных объединений и ассоциаций педагогических работников.В рамках слета будут представлены успешные практики деятельности профессиональных объединений и ассоциаций. В ходе работы мирового кафе «Совместное мышление» участники обсудят направления, формы и способы взаимодействия профессиональных общественных объединений в рамках системы научно-методического сопровождения педагогических работников региона.К участию приглашаются руководители региональных профессиональных общественных объединений и сообществ педагогических работников, руководители предметных методических объединений.