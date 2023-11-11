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Сергей Кириенко: «От того, насколько смело могут мечтать наши ребята, зависит не только их судьба, но и судьба страны»

Новости
Федеральный просветительский марафон Знание.Первые Общества «Знание». стартовал в день открытия Международной выставки-форума «Россия» и открыл масштабную образовательную программу, которая пройдет до 12 апреля 2024 года на ВДНХ.
Сергей Кириенко: «От того, насколько смело могут мечтать наши ребята, зависит не только их судьба, но и судьба страны»



За три дня в шести павильонах марафона выступили более 190 выдающихся лекторов, их слушали, задавали вопросы, делились мнениями свыше 15 тысяч молодых людей. Онлайн-трансляции лекций марафона собрали больше 150 млн просмотров на официальном сайте телеканала Знание.ТВ и в социальных сетях Общества «Знание».

Как подчеркнул первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, достижения, вызывающие гордость сегодня, еще вчера были чьей-то мечтой.

Поэтому «для ребят важно не просто увидеть уникальные достижения компаний или отраслей — важно увидеть людей, которые это делают сегодня, посмотреть им в глаза, задать вопросы. Глядя на них, ребята принимают свое решение: кем быть, о чем мечтать. А от того, о чем мечтают наши ребята, школьники и студенты, насколько смело они могут мечтать, зависит не только их судьба, но и судьба страны», — резюмировал Сергей Кириенко.

Для участия в марафоне зарегистрировались 68 тысяч молодых людей, и возможность приехать на его площадки получили жители всех регионов страны. Так, на площадках марафона побывали более 500 молодых ребят из новых регионов.

В рамках марафона Общества «Знание» опытом и вдохновением с молодежью поделились авторитетные государственные деятели, легенды спорта, искусства и культуры нашего времени. Записи лекций и дискуссий федерального просветительского марафона Знание.Первые можно посмотреть в открытом доступе на странице Общества «Знание» в ВК.

В программу также вошли фан-встречи с успешными блогерами, которые ответили на вопросы молодежи и провели автограф-сессии. Кроме того, все желающие участники марафона посетили индивидуальные карьерные консультации HR-специалистов и получили рекомендации по выбору профессии, написанию резюме, подготовке к собеседованию.

Одной из главных инноваций марафона Знание.Первые на этот раз стали образовательные экспозиции. Во флагманском павильоне-лектории Российского общества «Знание» № 57 «Россия — Моя история» открылась интерактивная выставка «Лабиринт познания», где каждый может с помощью цифровых технологий совершить персонализированное путешествие в мир научных открытий и изобретений, изменивших жизнь человечества.

По традиции на площадках просветительского марафона ребята смотрели документальные фильмы Общества «Знание». Состоялась премьера восьми серий цикла «Россия XXI век» об успехах нашей страны в разных отраслях за последние 25 лет. Три фильма из цикла «Герои среди нас». Также участники марафона увидели цикл «Это Родина моя» о регионах России и несколько фильмов «От вече до ЦИК», рассказывающих о формировании выборного процесса в России. Цикл «Хронотоп» был посвящен великим людям страны, а несколько фильмов из цикла «ДНК России» — русскому языку, вернувшимся территориям, суверенитету и многонациональному народу.

Просветительский марафон Знание.Первые дал яркий старт масштабной образовательной программе, которую Общество «Знание» подготовило для выставки «Россия» в Москве совместно с 120 партнерами — регионами, министерствами, некоммерческими организациями, молодежными объединениями и крупными компаниями.

Освещать события образовательной, а также деловой и развлекательной программы Выставки «Россия», которая продлится до 12 апреля 2024 года, продолжит круглосуточный просветительский медиаканал Знание.ТВ.