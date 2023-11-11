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В Саратовской области значительно выросли объемы выпуска молоди рыб в Волгу

Новости

В Саратовской области растут объемы выпускаемой молоди рыб в рамках искусственного воспроизводства водных биоресурсов. Так, с начала этого года в Волгоградское и Саратовское водохранилища в границах нашего региона уже выпустили 4,8 млн мальков, это в 2 раза превысило показатели 2022 года.



Из них почти 620 тысяч мальков — это редкая краснокнижная стерлядь, а также свыше 3,6 млн штук сазана, 133 тысяч белого амура, и 370,5 тысяч пестрого толстолобика.

На днях очередной выпуск в Волгу мальков белого амура и пестрого толстолобика провел комитет охотничьего хозяйства и рыболовства. Мероприятие состоялось за счет федеральных субвенций в рамках переданных полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биоресурсов. Эти растительноядные рыбы помогут бороться с зарастанием наших водохранилищ, увеличивая их рыбохозяйственный потенциал.

Работа по восстановлению, приумножению водных биоресурсов и оздоровлению водоемов на территории Саратовской области продолжается.

Напомним, компенсационные выпуски молоди осуществляют саратовские предприятия в счет возмещения вреда, причиняемого водным биоресурсам, а также на собственные средства в ходе проведения экологических акций.