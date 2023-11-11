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В Саратовской области сделают больше высокотехнологичных операций на сердце

Новости
В Саратовской области сделают больше высокотехнологичных операций на сердце


При поддержке Губернатора области Романа Бусаргина из областного бюджета выделены дополнительные средства для оказания высокотехнологичной помощи пациентам с болезнями системы кровообращения в Областном клиническом кардиологическом диспансере.

Благодаря выездной работе специалистов кардиодиспансера в районы области в 2023 году выявляемость пациентов с болезнями сердечно-сосудистой системы на уровне первичного звена стала выше. Пациентам при наличии показаний оказывали высокотехнологичную медицинскую помощь, в том числе с оперативным вмешательством. Сейчас за счет выделенных дополнительных средств в кардиодиспансере планируют провести 62 дорогостоящих высокотехнологичных операции.

«Внедренные в практику современные методы хирургических вмешательств позволяют кардиохирургам выполнять операции на уровне ведущих клиник Российской Федерации. Увеличение числа вмешательств наряду с внедрением новых технологий позволяет повысить доступность данного вида медицинской помощи. Среди основных причин смертности в области – болезни системы кровообращения, но сейчас мы отмечаем положительную динамику - за 9 месяцев смертность снизилась более, чем на 7%. Это происходит, конечно, благодаря врачам, поступающему новому оборудованию и возможности оказания высокотехнологичной медицинской помощи. 62 высокотехнологических операции – это дополнительно 62 спасенных жизни. Теперь большее количество пациентов могут получить современную медицинскую помощь от первичной диагностики до высокотехнологичной операции и последующей реабилитации без выезда за пределы региона», - поделился главный врач Областного клинического кардиологического диспансера Владимир Дудаков.