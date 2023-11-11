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Увеличена максимальная сумма налогового вычета для занимающихся спортом

Новости
Увеличена максимальная сумма налогового вычета для занимающихся спортом


На территории региона второй год действует система получения налогового вычета на физкультурно-оздоровительные услуги

В настоящее время получить вычет за занятия спортом возможно в 52 организациях и ИП региона, внесенных в перечень минспорта России.

Получить выплату можно как за себя, так и за несовершеннолетнего ребенка. Так, родители могут сэкономить 13% при оплате секций детей до 18 лет.

С 1 января 2024 года максимальная сумма расходов, с которой предоставляется вычет, вырастет с 120 до 150 тысяч рублей.

Также было отмечено, что с 1 января вступает в силу упрощенная процедура вычета. Расходы налогоплательщика будет подтверждать унифицированный документ, а спортивные организации и ИП смогут самостоятельно направлять данные о расходах граждан в налоговый орган. Сейчас плательщик подает заявление на вычет через работодателя или налоговую инспекцию.

Подробнее о порядке получения выплат можно узнать на официальном сайте ведомства по ссылке (https://minsport.saratov.gov.ru/sport/o-nalogovom-vychete-za-zanjatija-sportom).