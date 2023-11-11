В Энгельсе открывается новый Ледовый дворец
Ледовый дворец в Энгельсе начнет работать завтра, 11 ноября.
Как рассказал в своем телеграм-канале губернатор области Роман Бусаргин, «долгожданный для города объект был построен благодаря поддержке Председателя Госдумы Вячеслава Володина. До этого в городе не было площадки с искусственным льдом, чтобы заниматься зимними видами спорта можно было круглый год.
Приняли решение взять объект на баланс региона. Однако процесс передачи затянулся, в итоге ледовый дворец некоторое время простаивал. Это вызывает справедливую критику. Из-за формализма и бюрократических проволочек дети не имели возможности начать занятия раньше. Это неправильный подход к работе со стороны ответственных лиц администрации Энгельсского района и министерства спорта.
Сейчас ситуация изменена. Ледовый дворец готов к открытию. Уже завтра с 11.00 там начнутся занятия для учеников энгельсских школ. В воскресенье объект будет доступен для всех желающих. В понедельник там стартуют тренировки по фигурному катанию, хоккею, а также занятия детской команды «Химик».
Важно, что график тренировок сформирован именно для детей. Отступать от этого принципа нельзя.»
Абсолютно новое здание Дворца возвели фактически за год. Это современный комплекс для занятий хоккеем и фигурным катанием.
Раздевалки во дворце рассчитаны на 25 человек, хоккейная коробка - 30 на 60 метров, имеются кабинеты для тренеров и врачей, а также зал для хореографии.
Как рассказал в своем телеграм-канале губернатор области Роман Бусаргин, «долгожданный для города объект был построен благодаря поддержке Председателя Госдумы Вячеслава Володина. До этого в городе не было площадки с искусственным льдом, чтобы заниматься зимними видами спорта можно было круглый год.
Приняли решение взять объект на баланс региона. Однако процесс передачи затянулся, в итоге ледовый дворец некоторое время простаивал. Это вызывает справедливую критику. Из-за формализма и бюрократических проволочек дети не имели возможности начать занятия раньше. Это неправильный подход к работе со стороны ответственных лиц администрации Энгельсского района и министерства спорта.
Сейчас ситуация изменена. Ледовый дворец готов к открытию. Уже завтра с 11.00 там начнутся занятия для учеников энгельсских школ. В воскресенье объект будет доступен для всех желающих. В понедельник там стартуют тренировки по фигурному катанию, хоккею, а также занятия детской команды «Химик».
Важно, что график тренировок сформирован именно для детей. Отступать от этого принципа нельзя.»
Абсолютно новое здание Дворца возвели фактически за год. Это современный комплекс для занятий хоккеем и фигурным катанием.
Раздевалки во дворце рассчитаны на 25 человек, хоккейная коробка - 30 на 60 метров, имеются кабинеты для тренеров и врачей, а также зал для хореографии.