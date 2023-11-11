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В Энгельсе открывается новый Ледовый дворец

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Ледовый дворец в Энгельсе начнет работать завтра, 11 ноября.
В Энгельсе открывается новый Ледовый дворец

Как рассказал в своем телеграм-канале губернатор области Роман Бусаргин, «долгожданный для города объект был построен благодаря поддержке Председателя Госдумы Вячеслава Володина. До этого в городе не было площадки с искусственным льдом, чтобы заниматься зимними видами спорта можно было круглый год.

В Энгельсе открывается новый Ледовый дворец

Приняли решение взять объект на баланс региона. Однако процесс передачи затянулся, в итоге ледовый дворец некоторое время простаивал. Это вызывает справедливую критику. Из-за формализма и бюрократических проволочек дети не имели возможности начать занятия раньше. Это неправильный подход к работе со стороны ответственных лиц администрации Энгельсского района и министерства спорта.

В Энгельсе открывается новый Ледовый дворец

Сейчас ситуация изменена. Ледовый дворец готов к открытию. Уже завтра с 11.00 там начнутся занятия для учеников энгельсских школ. В воскресенье объект будет доступен для всех желающих. В понедельник там стартуют тренировки по фигурному катанию, хоккею, а также занятия детской команды «Химик».
Важно, что график тренировок сформирован именно для детей. Отступать от этого принципа нельзя.»

В Энгельсе открывается новый Ледовый дворец

В Энгельсе открывается новый Ледовый дворец

В Энгельсе открывается новый Ледовый дворец

Абсолютно новое здание Дворца возвели фактически за год. Это современный комплекс для занятий хоккеем и фигурным катанием.
Раздевалки во дворце рассчитаны на 25 человек, хоккейная коробка - 30 на 60 метров, имеются кабинеты для тренеров и врачей, а также зал для хореографии.