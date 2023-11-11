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В ГЖИ разъяснили, как производится начисление платы за отопление

Новости
Отопление считается одной из самых дорогих коммунальных услуг, поэтому жители часто обращаются с вопросами, связанными с правомерностью начисления платы.

В ГЖИ разъяснили, как производится начисление платы за отопление


Разъясним, что начисление платы за отопление производится одним из следующих способов:
• исходя из показаний общедомового прибора учета тепловой энергии, установленного в многоквартирном доме;
• (при отсутствии общедомового прибора учета тепловой энергии) исходя из нормативов потребления тепловой энергии на отопление;
• (если общедомовый прибор учета вышел из строя или истек срок его эксплуатации) исходя из среднемесячного объема потребления коммунального ресурса за отопительный период, но не более 3 расчетных периодов подряд. Далее – по нормативу или прибору учета.

При отсутствии общедомового прибора учета сумма начислений за услугу остается постоянной. На территории Саратовской области применяются нормативы потребления по отоплению, установленные органами местного самоуправления, действовавшие по состоянию на 30 июня 2012 года. В ряде муниципальных районов области установлены нормативы, которые начисляются ежемесячно в течение года.

Основными составляющими при определении размера платы за отопление являются такие показатели как площадь помещений многоквартирного дома, в том числе входящих в состав общего имущества многоквартирного дома, объем коммунальных ресурсов, который определяется по приборам учета, фиксирующим потребление определенного многоквартирного дома в определенный временной период, и тариф.

«При наличии общедомового прибора учета сумма начислений за отопление постоянно меняется в зависимости от количества потребленных домом гигакалорий. На изменение объема коммунального ресурса влияет также соблюдение сроков снятия и передачи показаний приборов учета. Напомню, что показания приборов учета снимаются ежемесячно с 23 по 25 число и в срок до 26 – передаются в адрес ресурсоснабжающей организации. Поэтому расчеты за коммунальную услугу ведутся не за календарный период (то есть с 1 по последнее число месяца), а за расчетный – за период между фиксацией показаний приборов учета», – сообщил начальник инспекции Владимир Томашенцев.

Напомним, что в случае несогласия с начисленной платой за отопление, жителям, прежде всего, необходимо обратиться к исполнителю услуг, который обязан ознакомить их с показаниями приборов учёта, разъяснить, как в доме начисляется плата и провести по обращению гражданина проверку начислений, дав письменный ответ. Также жители вправе обратиться в контрольные органы: потребители Саратова – в администрацию города, а других городов области – в жилищную инспекцию, с письменным обращением, обязательно приложив копии платежных документов за интересующий период.