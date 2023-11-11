11 ноября 2023 СУББОТА
Новости
18:54 | 10 ноября
В Саратове наградили победителей конкурса «Память сильнее времени», посвященного юбилею Бориса Громова
18:48 | 10 ноября
Представители Саратовской области приняли участие в рабочей поездке делегации регионов ПФО в Китай
18:40 | 10 ноября
В Ярославле молодые художники России встретятся на пленэрах
18:00 | 10 ноября
Сергей Кириенко: «От того, насколько смело могут мечтать наши ребята, зависит не только их судьба, но и судьба страны»
17:00 | 10 ноября
В Саратовской области значительно выросли объемы выпуска молоди рыб в Волгу
16:00 | 10 ноября
В Саратовской области сделают больше высокотехнологичных операций на сердце
15:00 | 10 ноября
Увеличена максимальная сумма налогового вычета для занимающихся спортом
14:40 | 10 ноября
Саратовская «Лавка подарков» поборется за звание лучшего магазина сувениров
14:00 | 10 ноября
В Энгельсе открывается новый Ледовый дворец
13:00 | 10 ноября
В ГЖИ разъяснили, как производится начисление платы за отопление
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В правительстве обсудили гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений

Новости
В конференц-зале министерства внутренней политики и общественных отношений области состоялось совещание по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, сохранению стабильной общественно-политической ситуации на территории области.

В правительстве обсудили гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений


Модератором выступила министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина.

В совещании приняли участие врио начальника Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Саратовской области Роман Христофоров, замначальника Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Саратовской области Вадим Егоров, замначальника Управления Минюста России по Саратовской области Ирина Нечаева, члены Общественной палаты, руководители религиозных и национально-культурных организаций области.

Министр Наталья Трошина сообщила, что встреча проходит в рамках всероссийской акции «Нет ненависти и вражде» при межведомственном взаимодействии.

Также Наталья Валерьевна рассказала об основных направлениях работы министерства в сфере реализации государственной национальной политики на территории региона и приоритетных задачах. В частности, о профилактической работе с молодежью: встречах с участием лидеров национально-культурных и религиозных организаций, форумах, дискуссионных площадках, круглых столах и др.; о расширении форматов работы в сфере социальной и культурной адаптации иностранных граждан, приезжающих в регион; о системе мониторинга этноконфессиональной ситуации и мерах реагирования.

Кроме того, министр поделилась с участниками встречи впечатлениями о Всероссийском форуме «Народы России», организованном Федеральным агентством по делам национальностей, о высокой значимости участия национально-культурных и религиозных организаций в системе реализации государственной национальной политики.

Роман Христофоров выступил с докладом об оперативно-профилактической работе в рамках мероприятия МВД России «Нет ненависти и вражде», привел примеры эффективного взаимодействия с руководителями национально-культурных организаций по некоторым инцидентам.

Вадим Егоров сообщил о работе, проводимой в рамках профилактики правонарушений миграционного законодательства, а также проинформировал лидеров национально-культурных организаций о новеллах в миграционном законодательстве.

Ирина Нечаева в своем выступлении сделала акцент на правовых аспектах деятельности некоммерческих организаций в рамках реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации, а также напомнила о необходимости сверки в своей деятельности с информацией о материалах и организациях, внесенных в список запрещенных на территории России. Также Ирина Александровна сообщила представителям НКО о реализации полномочий Минюста России в сфере международной правовой помощи.

Участниками совещания принято решение о совместной работе с целью своевременного реагирования на возможные провокации и информационные вбросы с целью дестабилизации общественно-политической ситуации.