В правительстве обсудили гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений

просмотров: 145

Модератором выступила министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина.В совещании приняли участие врио начальника Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Саратовской области Роман Христофоров, замначальника Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Саратовской области Вадим Егоров, замначальника Управления Минюста России по Саратовской области Ирина Нечаева, члены Общественной палаты, руководители религиозных и национально-культурных организаций области.Министр Наталья Трошина сообщила, что встреча проходит в рамках всероссийской акции «Нет ненависти и вражде» при межведомственном взаимодействии.Также Наталья Валерьевна рассказала об основных направлениях работы министерства в сфере реализации государственной национальной политики на территории региона и приоритетных задачах. В частности, о профилактической работе с молодежью: встречах с участием лидеров национально-культурных и религиозных организаций, форумах, дискуссионных площадках, круглых столах и др.; о расширении форматов работы в сфере социальной и культурной адаптации иностранных граждан, приезжающих в регион; о системе мониторинга этноконфессиональной ситуации и мерах реагирования.Кроме того, министр поделилась с участниками встречи впечатлениями о Всероссийском форуме «Народы России», организованном Федеральным агентством по делам национальностей, о высокой значимости участия национально-культурных и религиозных организаций в системе реализации государственной национальной политики.Роман Христофоров выступил с докладом об оперативно-профилактической работе в рамках мероприятия МВД России «Нет ненависти и вражде», привел примеры эффективного взаимодействия с руководителями национально-культурных организаций по некоторым инцидентам.Вадим Егоров сообщил о работе, проводимой в рамках профилактики правонарушений миграционного законодательства, а также проинформировал лидеров национально-культурных организаций о новеллах в миграционном законодательстве.Ирина Нечаева в своем выступлении сделала акцент на правовых аспектах деятельности некоммерческих организаций в рамках реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации, а также напомнила о необходимости сверки в своей деятельности с информацией о материалах и организациях, внесенных в список запрещенных на территории России. Также Ирина Александровна сообщила представителям НКО о реализации полномочий Минюста России в сфере международной правовой помощи.Участниками совещания принято решение о совместной работе с целью своевременного реагирования на возможные провокации и информационные вбросы с целью дестабилизации общественно-политической ситуации.