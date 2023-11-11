В этом году иностранные граждане приобрели более 6 тысяч трудовых патентов

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С 2010 года в регион благодаря программе переселения, целью которой является улучшение демографической ситуации и обеспечение потребностей экономики в притоке квалифицированных кадров, переехали жить, учиться и работать более 30 тысяч человек.«В этом году прибыло 707 человек, из них 302 участника и 405 членов их семей. Из общего числа прибывших 461 человек находится в трудоспособном возрасте, причем 311 человек уже начали трудовую деятельность. Саратовская область продолжает стабильно занимать второе место среди субъектов ПФО по прибытию соотечественников», - доложила заместитель министра Наталья Михайлова.Также члены межведомственной комиссии рассмотрели вопрос о привлечении работодателями региона иностранных работников, осуществляющих трудовую деятельность на основании приобретенного патента.По данным ГУ МВД России по Саратовской области, в этом году к трудовой деятельности было привлечено 6,8 тысячи иностранных граждан, из них по патенту 4,3 тысячи человек. За 9 месяцев этого года иностранным гражданам было выдано 6,3 тысячи патентов (один трудовой мигрант может приобретать несколько патентов). Поступления в областной бюджет составили 248 млн руб., что на 42 млн руб. больше уровня аналогичного периода 2022 года.Стоимость патента, уплачиваемого трудовыми мигрантами, зависит от коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда, и приближена к размеру НДФЛ жителя области. Участникам комиссии был представлен на обсуждение законопроект, которым предложено установить региональный коэффициент в размере 2,318, в 2023 году он был равен 2,176. Таким образом, стоимость патента для трудового мигранта в 2024 году составит 6 675,84 руб. (в 2023 – 5927,42 руб.).Было отмечено, что патенты приобретаются трудовыми мигрантами из стран с безвизовым режимом въезда на территорию Российской Федерации (республики Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан).Не надо приобретать патент гражданам из стран Таможенного союза (Киргизия, Казахстан, Армения, Беларусь), они работают по трудовому договору.Участники заседания поддержали законопроект, отметив, что он способствует сохранению баланса трудовой силы в регионе, трудовая миграция обеспечивает функционирование таких отраслей, как сельское и дорожное хозяйство, строительство.