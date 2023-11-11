Многодетные семьи об отмене платы за детский сад: "Настоящий подарок!"

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«Сумма для регионального бюджета серьёзная, однако, считаю, что так будет правильно. Это будет хорошая дополнительная помощь нашим многодетным семьям. Уверен, что депутаты поддержат предложение», – отметил Губернатор.- Большая семья – это, безусловно, большое счастье и удача, но это также и большие расходы, которые ложатся на плечи родителей. В нашей семье растут трое детей, двое из которых сейчас посещают детский сад. Даже с учетом имеющейся компенсации, затраты на оплату садика весьма ощутимые. Здорово, что наше правительство понимает нас и старается помочь сэкономить семейный бюджет, – говорит многодетная мама из Энгельса Наталья Малькова.По ее словам, семья сможет ежемесячно экономить больше двух тысяч рублей. «Для нас это серьезная сумма, которую можно направить, к примеру, на оплату кружков и секций для детей, покупку одежды и канцелярии. Могу с уверенностью сказать, что такая помощь от власти сейчас очень актуальна и своевременна для многих многодетных семей области».Многодетная мама Виктория Юдина из Питерского района рассказала, как предстоящая отмена платы за детский отразится на ее семье: «У меня пятеро детей, двое из которых ходят в садик. При бесплатном посещении каждый месяц у нас в семье будет оставаться более тысячи рублей. Сумма кажется небольшой, но за год экономия выходит существенной. Приятно, что правительство поддерживает семьи с детьми, мы видим это на практике и пользуемся всеми мерами поддержки. Так можно чувствовать себя более спокойно и уверенно».Саратовская многодетная мама Светлана Федорова отмечает: «Это не просто хорошая новость, это настоящий подарок! У нас в детский сад ходят трое ребятишек: один в младшую группу, двое - в старшей. И, даже с учетом нынешней компенсации, оплата составляет немалую часть семейного бюджета. Сэкономленные средства планируем направить также на детей. Но это будут уже развивающие игры, обновки, которые необходимы по мере роста и взросления ребят. Искренне благодарны за заботу о многодетных семьях»!