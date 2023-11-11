Многодетные семьи об отмене платы за детский сад: "Настоящий подарок!"
Многодетные семьи Саратовской области полностью освободят от оплаты за детский сад. С такой инициативой выступил Губернатор Роман Бусаргин. Планируется, что расходы возьмет на себя региональное Правительство.
«Сумма для регионального бюджета серьёзная, однако, считаю, что так будет правильно. Это будет хорошая дополнительная помощь нашим многодетным семьям. Уверен, что депутаты поддержат предложение», – отметил Губернатор.
- Большая семья – это, безусловно, большое счастье и удача, но это также и большие расходы, которые ложатся на плечи родителей. В нашей семье растут трое детей, двое из которых сейчас посещают детский сад. Даже с учетом имеющейся компенсации, затраты на оплату садика весьма ощутимые. Здорово, что наше правительство понимает нас и старается помочь сэкономить семейный бюджет, – говорит многодетная мама из Энгельса Наталья Малькова.
По ее словам, семья сможет ежемесячно экономить больше двух тысяч рублей. «Для нас это серьезная сумма, которую можно направить, к примеру, на оплату кружков и секций для детей, покупку одежды и канцелярии. Могу с уверенностью сказать, что такая помощь от власти сейчас очень актуальна и своевременна для многих многодетных семей области».
Многодетная мама Виктория Юдина из Питерского района рассказала, как предстоящая отмена платы за детский отразится на ее семье: «У меня пятеро детей, двое из которых ходят в садик. При бесплатном посещении каждый месяц у нас в семье будет оставаться более тысячи рублей. Сумма кажется небольшой, но за год экономия выходит существенной. Приятно, что правительство поддерживает семьи с детьми, мы видим это на практике и пользуемся всеми мерами поддержки. Так можно чувствовать себя более спокойно и уверенно».
Саратовская многодетная мама Светлана Федорова отмечает: «Это не просто хорошая новость, это настоящий подарок! У нас в детский сад ходят трое ребятишек: один в младшую группу, двое - в старшей. И, даже с учетом нынешней компенсации, оплата составляет немалую часть семейного бюджета. Сэкономленные средства планируем направить также на детей. Но это будут уже развивающие игры, обновки, которые необходимы по мере роста и взросления ребят. Искренне благодарны за заботу о многодетных семьях»!
«Сумма для регионального бюджета серьёзная, однако, считаю, что так будет правильно. Это будет хорошая дополнительная помощь нашим многодетным семьям. Уверен, что депутаты поддержат предложение», – отметил Губернатор.
- Большая семья – это, безусловно, большое счастье и удача, но это также и большие расходы, которые ложатся на плечи родителей. В нашей семье растут трое детей, двое из которых сейчас посещают детский сад. Даже с учетом имеющейся компенсации, затраты на оплату садика весьма ощутимые. Здорово, что наше правительство понимает нас и старается помочь сэкономить семейный бюджет, – говорит многодетная мама из Энгельса Наталья Малькова.
По ее словам, семья сможет ежемесячно экономить больше двух тысяч рублей. «Для нас это серьезная сумма, которую можно направить, к примеру, на оплату кружков и секций для детей, покупку одежды и канцелярии. Могу с уверенностью сказать, что такая помощь от власти сейчас очень актуальна и своевременна для многих многодетных семей области».
Многодетная мама Виктория Юдина из Питерского района рассказала, как предстоящая отмена платы за детский отразится на ее семье: «У меня пятеро детей, двое из которых ходят в садик. При бесплатном посещении каждый месяц у нас в семье будет оставаться более тысячи рублей. Сумма кажется небольшой, но за год экономия выходит существенной. Приятно, что правительство поддерживает семьи с детьми, мы видим это на практике и пользуемся всеми мерами поддержки. Так можно чувствовать себя более спокойно и уверенно».
Саратовская многодетная мама Светлана Федорова отмечает: «Это не просто хорошая новость, это настоящий подарок! У нас в детский сад ходят трое ребятишек: один в младшую группу, двое - в старшей. И, даже с учетом нынешней компенсации, оплата составляет немалую часть семейного бюджета. Сэкономленные средства планируем направить также на детей. Но это будут уже развивающие игры, обновки, которые необходимы по мере роста и взросления ребят. Искренне благодарны за заботу о многодетных семьях»!