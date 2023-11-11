«Столыпинский индустриальный парк» прошёл государственную экспертизу раньше срока

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Разработкой проектно-сметной документации занималось ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» Саратовской области.«Прохождение госэкспертизы – это важная стадия при реализации любого значимого проекта. Столыпинский индустриальный парк – проект государственный. При этом важную роль играет контроль со стороны созданного Общественного совета. Инвестиционный проект будет реализован в соответствии со всеми нормами и станет новой точкой роста для региона», – комментирует директор Алексей Лихачёв.