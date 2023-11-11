11 ноября 2023 СУББОТА
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«Столыпинский индустриальный парк» прошёл государственную экспертизу раньше срока

Новости
Вчера получено положительное заключение государственной экспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий по объекту «Столыпинский индустриальный парк», расположенному по адресу г. Саратов, р.п.Соколовый, ул. Лесная, з/у 1000. Несмотря на то что госконтрактом был предусмотрен более длительный срок проверки (декабрь 2023 г.), проект прошёл экспертизу на полтора месяца раньше.


Разработкой проектно-сметной документации занималось ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» Саратовской области.

«Прохождение госэкспертизы – это важная стадия при реализации любого значимого проекта. Столыпинский индустриальный парк – проект государственный. При этом важную роль играет контроль со стороны созданного Общественного совета. Инвестиционный проект будет реализован в соответствии со всеми нормами и станет новой точкой роста для региона», – комментирует директор Алексей Лихачёв.