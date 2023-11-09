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Общественный совет по строительству индустриального парка изучил детали проекта
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Общественный совет по строительству индустриального парка изучил детали проекта

Новости
Вчера в р. п. Соколовый Общественный совет по строительству парка работал с проектно-сметной документацией СИПа. Участие в мероприятии принял министр инвестиционной политики Александр Марченко.
Общественный совет по строительству индустриального парка изучил детали проекта


Во время встречи местным жителям, представителям СНТ, депутатам презентовали для обсуждения проектную документацию будущего индустриального парка.
Присутствующие смогли задать все накопившиеся вопросы. В частности, участники обсудили обустройство дорог, соблюдение дорожной безопасности и возможности уменьшения шума для близлежащих посёлков путем установки шумоизоляционного экрана вдоль проезжей части.
Также заместитель директора управляющей компании индустриального парка Александр Дмитриев наглядно показал размещение производственных зданий, зоны благоустройства и других объектов, обсудили точки входа и выхода коммуникаций и другие вопросы.
«Проект сейчас находится на государственной экспертизе. Важно дополнительно знакомить членов совета с проектной документацией и разъяснять информацию, чтобы снять все вопросы», - рассказал Александр Марченко, подчеркнув при этом, что при реализации проекта все экологические нормы будут соблюдены.