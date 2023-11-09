Общественный совет по строительству индустриального парка изучил детали проекта

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Во время встречи местным жителям, представителям СНТ, депутатам презентовали для обсуждения проектную документацию будущего индустриального парка.Присутствующие смогли задать все накопившиеся вопросы. В частности, участники обсудили обустройство дорог, соблюдение дорожной безопасности и возможности уменьшения шума для близлежащих посёлков путем установки шумоизоляционного экрана вдоль проезжей части.Также заместитель директора управляющей компании индустриального парка Александр Дмитриев наглядно показал размещение производственных зданий, зоны благоустройства и других объектов, обсудили точки входа и выхода коммуникаций и другие вопросы.«Проект сейчас находится на государственной экспертизе. Важно дополнительно знакомить членов совета с проектной документацией и разъяснять информацию, чтобы снять все вопросы», - рассказал Александр Марченко, подчеркнув при этом, что при реализации проекта все экологические нормы будут соблюдены.