Саратовские и казахстанские компании укрепляют сотрудничество в рамках бизнес-миссии

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В состав казахстанской делегации вошли представители компаний из разных сфер – оптово-розничная торговля товарами народного потребления, закупка газового оборудования, запорной арматуры, оптовая торговля пищевой продукцией.Мероприятие организовано Центром поддержки экспорта при содействии министерства экономического развития области.Сегодня состоялась официальная встреча с участием представителей министерства экономического развития, ТПП региона, саратовских и казахстанских предпринимателей.«Для Саратовской области Республика Казахстан является одним из главных торговых партнеров, мы работаем в едином экономическом пространстве. Высокое качество продукции, доступная цена, удобная логистика, простая система взаимных расчетов – это те факторы, которые формируют взаимный интерес и спрос на продукцию саратовских производителей. Республика занимает более 7% в общем объеме внешней торговли нашего региона, около 300 саратовских предпринимателей экспортируют свои товары на рынок Казахстана, также в регионе работают 27 совместных предприятий. Благодаря мерам господдержки за 2022 год и текущий период 2023 года региональные предприниматели заключили экспортные контракты на сумму более 18 млн долларов США», - рассказала заместитель министра экономического развития области Елена Сафонова.В переговорах с казахстанскими партнерами приняли участие представители 23 саратовских предприятий, в их числе производители кондитерских изделий, неорганических химических веществ, газового оборудования, макаронных изделий, рыбных консервов, изделий из пластика.«Нам очень интересен рынок России. Мы приехали в Саратов для сотрудничества с малыми и крупными предприятиями. Уже провели переговоры по поставке готовой продукции – кондитерских изделий, консервов. Также планируются переговоры с производителями льна, масличных культур, пшеницы. В Саратовской области очень вкусные кондитерские изделия, поэтому мы будем способствовать, чтобы ваша продукция зашла на рынок Казахстана», - отметила директор «ECOFOOD KZ» Нургуль Даулеткулова.Также в рамках программы пребывания делегации состоятся выезды на производственные площадки саратовских предприятий - ООО «Техногазаппарат», ООО «Эльтон», ООО «Энгельс отопительные системы», ООО «Сигнал-Теплотехника», ООО «Фортуна», ООО ПФ «НЕССИ-ЛТД».Комплексная поддержка саратовским предпринимателям по выходу на внешние рынки оказывается в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство».