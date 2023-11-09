Многодетные семьи получат денежную компенсацию за обучение детей в колледжах и техникумах
Многодетные семьи Саратовской области, имеющие трех и более детей, получили возможность с октября этого года компенсировать затраты на обучение детей в учреждениях среднего профессионального образования, находящихся на территории Саратовской области.
Согласно закону, принятому в регионе по инициативе Губернатора области Романа Бусаргина, компенсация составляет 50 процентов от суммы, потраченной на обучение.
«Данная мера поддержки предоставляется всем многодетным семьям независимо от уровня дохода семьи. В учреждениях социальной поддержки населения проводится прием заявлений на выплату, уже производятся первые платежи. Заявление можно подать в течение одного года с даты оплаты обучения. Если оплата производится каждый месяц, есть возможность, при желании, подавать заявление ежемесячно», – рассказали в министерстве труда и социальной защиты области.
Размер денежной компенсации определяется по документам, подтверждающим понесенные расходы на обучение, которые заявитель предоставляет в учреждение соцподдержки при обращении.
Всю подробную информацию можно узнать в учреждениях социальной поддержки населения.
Согласно закону, принятому в регионе по инициативе Губернатора области Романа Бусаргина, компенсация составляет 50 процентов от суммы, потраченной на обучение.
«Данная мера поддержки предоставляется всем многодетным семьям независимо от уровня дохода семьи. В учреждениях социальной поддержки населения проводится прием заявлений на выплату, уже производятся первые платежи. Заявление можно подать в течение одного года с даты оплаты обучения. Если оплата производится каждый месяц, есть возможность, при желании, подавать заявление ежемесячно», – рассказали в министерстве труда и социальной защиты области.
Размер денежной компенсации определяется по документам, подтверждающим понесенные расходы на обучение, которые заявитель предоставляет в учреждение соцподдержки при обращении.
Всю подробную информацию можно узнать в учреждениях социальной поддержки населения.