9 ноября 2023 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 09 ноября
Многодетные семьи получат денежную компенсацию за обучение детей в колледжах и техникумах
17:00 | 09 ноября
В строящейся областной детской больнице появится новое современное отделение реабилитации
16:00 | 09 ноября
Избиратели Саратовской области смогут поучаствовать в тестировании платформы для дистанционного электронного голосования
15:00 | 09 ноября
В Радищевском музее проходит выставка декоративных работ саратовских студентов «Гармония нитей и красок».
14:00 | 09 ноября
«Адмиралы» из Энгельса пополнят троллейбусный парк Рязани
13:00 | 09 ноября
В Новых Бурасах и ЗАТО Светлый откроются модернизированные кинозалы
12:00 | 09 ноября
Марксовский и Балаковский районы стали лидерами по благоустройству зеленой зоны
11:00 | 09 ноября
Вчера в региональном Правительстве прошел День открытых дверей
10:00 | 09 ноября
В Саратове появится дополнительный пригородный поезд
09:55 | 09 ноября
Общественный совет по строительству индустриального парка изучил детали проекта
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Избиратели Саратовской области смогут поучаствовать в тестировании платформы для дистанционного электронного голосования

Новости
В рамках подготовки к выборам в федеральные органы государственной власти пройдет Общероссийская тренировка по использованию государственной автоматизированной системы «Выборы», программно-технического комплекса дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и иных компонентов цифровой платформы реализации основных гарантий избирательных прав.
Избиратели Саратовской области смогут поучаствовать в тестировании платформы для дистанционного электронного голосования



Принять участие в тестировании с компьютера, планшета или смартфона могут все граждане, достигшие возраста 18 лет на дату голосования 17 ноября 2023 года. Посещать избирательный участок при этом не нужно.

Учетная запись на портале Госуслуг должна быть подтвержденной.

Для участия в тренировке необходимо:
✅подать заявление об участии на портале Госуслуг до 23.59 часов по московскому времени 13 ноября 2023 года;
✅принять участие в тестовом голосовании на портале ДЭГ с 15 ноября 2023 года по 17 ноября 2023 года.

Участие в Общероссийской тренировке позволит разработчикам системы проверить её функциональность и работоспособность, а избирателям - ознакомиться с процедурой электронного голосования, принять деятельное участие в улучшении работы системы, протестировать своё устройство и браузер на соответствие требованиям для правильной работы портала ДЭГ.

Пресс-служба министерства цифрового развития и связи Саратовской области