Избиратели Саратовской области смогут поучаствовать в тестировании платформы для дистанционного электронного голосования

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Принять участие в тестировании с компьютера, планшета или смартфона могут все граждане, достигшие возраста 18 лет на дату голосования 17 ноября 2023 года. Посещать избирательный участок при этом не нужно.Учетная запись на портале Госуслуг должна быть подтвержденной.Для участия в тренировке необходимо:✅подать заявление об участии на портале Госуслуг до 23.59 часов по московскому времени 13 ноября 2023 года;✅принять участие в тестовом голосовании на портале ДЭГ с 15 ноября 2023 года по 17 ноября 2023 года.Участие в Общероссийской тренировке позволит разработчикам системы проверить её функциональность и работоспособность, а избирателям - ознакомиться с процедурой электронного голосования, принять деятельное участие в улучшении работы системы, протестировать своё устройство и браузер на соответствие требованиям для правильной работы портала ДЭГ.Пресс-служба министерства цифрового развития и связи Саратовской области