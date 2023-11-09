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В Радищевском музее проходит выставка декоративных работ саратовских студентов «Гармония нитей и красок».

Новости
Работы студентов и выпускников специальности «Декоративно-прикладное искусство» Института развития бизнеса и стратегий представлены на уникальной выставке в Радищевском музее (Радищева, 41) .
В Радищевском музее проходит выставка декоративных работ саратовских студентов «Гармония нитей и красок».



В экспозиции - 63 невероятных по своей глубине и яркости работы в техниках батика и гобелена. Все они были созданы в разные годы студентами и выпускниками института.

Основную часть экспозиции занимают декоративные текстильные композиции студентов с первого по третий курс, отобранные по итогам семестровых просмотров. Также на выставке представлены самые интересные дипломные проекты выпускников института прошлого года.

- Надеемся, выставка «Гармония нитей и красок» послужит для зрителей примером слаженного композиционного аккорда и серьезного творческого поиска. Выставка продлится до конца марта будущего года, а в январе 2024 года на ней состоится семинар, где преподаватели специальности «Декоративно-прикладное искусство» поделятся своим уникальным опытом, - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.