«Адмиралы» из Энгельса пополнят троллейбусный парк Рязани
На производственной площадке в Энгельсе Саратовской области российский разработчик и производитель городского электрического транспорта – компания «ПК Транспортные системы» изготовит для Рязани 5 низкопольных троллейбусов «Адмирал». Контракт подписан с администрацией города. Поставка транспорта должна завершиться до 20 декабря 2023 года. Производством троллейбусов будет заниматься Энгельсский завод электрического транспорта (входит в «ПК ТС»).
«В прошлом году мы изготовили для Рязани 10 троллейбусов. В этом году сделаем еще 5 машин. Мы рады, что количество «Адмиралов» в троллейбусном парке Рязани растет с каждым годом. Надеюсь, эта тенденция сохранится, - прокомментировал генеральный директор компании Александр Дубровкин.
Троллейбус «Адмирал 6281» - низкопольный, имеет три широких дверных проёма, что увеличивает скорость пассажирообмена на остановках и сокращает время прохождения маршрута. Это повышает эксплуатационную эффективность подвижного состава. Троллейбус оснащен системой аварийного автономного хода. Количество сидячих мест – 35, максимальная конструктивная скорость— 70 км/ч.
Наряду с Рязанью троллейбусы «Адмирал» также эксплуатируются в Санкт-Петербурге, Самаре, Саратове, Энгельсе, Иваново, Красноярске, Иркутске, Брянске, Омске, Курске и Кемерово.
«В прошлом году мы изготовили для Рязани 10 троллейбусов. В этом году сделаем еще 5 машин. Мы рады, что количество «Адмиралов» в троллейбусном парке Рязани растет с каждым годом. Надеюсь, эта тенденция сохранится, - прокомментировал генеральный директор компании Александр Дубровкин.
Троллейбус «Адмирал 6281» - низкопольный, имеет три широких дверных проёма, что увеличивает скорость пассажирообмена на остановках и сокращает время прохождения маршрута. Это повышает эксплуатационную эффективность подвижного состава. Троллейбус оснащен системой аварийного автономного хода. Количество сидячих мест – 35, максимальная конструктивная скорость— 70 км/ч.
Наряду с Рязанью троллейбусы «Адмирал» также эксплуатируются в Санкт-Петербурге, Самаре, Саратове, Энгельсе, Иваново, Красноярске, Иркутске, Брянске, Омске, Курске и Кемерово.