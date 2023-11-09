«Адмиралы» из Энгельса пополнят троллейбусный парк Рязани

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«В прошлом году мы изготовили для Рязани 10 троллейбусов. В этом году сделаем еще 5 машин. Мы рады, что количество «Адмиралов» в троллейбусном парке Рязани растет с каждым годом. Надеюсь, эта тенденция сохранится, - прокомментировал генеральный директор компании Александр Дубровкин.Троллейбус «Адмирал 6281» - низкопольный, имеет три широких дверных проёма, что увеличивает скорость пассажирообмена на остановках и сокращает время прохождения маршрута. Это повышает эксплуатационную эффективность подвижного состава. Троллейбус оснащен системой аварийного автономного хода. Количество сидячих мест – 35, максимальная конструктивная скорость— 70 км/ч.Наряду с Рязанью троллейбусы «Адмирал» также эксплуатируются в Санкт-Петербурге, Самаре, Саратове, Энгельсе, Иваново, Красноярске, Иркутске, Брянске, Омске, Курске и Кемерово.