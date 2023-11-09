В Новых Бурасах и ЗАТО Светлый откроются модернизированные кинозалы

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- Благодаря национальному проекту «Культура», инициированному Президентом России Владимиром Путиным, в кинозалах Новых Бурас появится более 350 зрительских мест, а в ЗАТО Светлый – 397 мест, - рассказала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.- Таким образом, их общее число в 39 модернизированных кинозалах региона достигнет 6,5 тысяч.В 2023 г. размер субсидии, предоставляемой Фондом кино, составляет 9 млн. рублей для каждого из этих кинозалов. Во второй половине ноября завершатся работы по техническому переоснащению. За счет федеральной субсидии кинозалы в Новых Бурасах и ЗАТО Светлый будут оснащены новейшим кинопроекционным и звуковым оборудованием, современным кассовым оборудованием и киноэкраном.Стоит отметить, что до настоящего времени в этих районах не было современных кинотеатров. Благодаря национальному проекту «Культура» жители р.п. Новые Бурасы и ЗАТО Светлый смогут смотреть фильмы в новых кинотеатрах, поддерживающих формат 3D и 2D.