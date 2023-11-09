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Марксовский и Балаковский районы стали лидерами по благоустройству зеленой зоны

Новости
Более 116 тыс. человек и более 1,3 тыс. единиц техники участвовали в мероприятиях месячника по благоустройству и санитарной очистке во всех муниципальных районах области.
Марксовский и Балаковский районы стали лидерами по благоустройству зеленой зоны

Так, в рамках благоустройства зеленой зоны в области высажено порядка 3,4 тыс. деревьев. Настоящим рекордсменом по озеленению территории стал Марксовский район, где зеленый фонд пополнили более 2 тыс. деревьев.

Лидером по обустройству газонов, цветников и клумб стал Балаковский район, где обустроили более 740 тыс. кв. метров газонов и около 2,8 тыс. кв. метров цветников и клумб.

- Объём работ, выполненных в рамках нынешнего месячника, не только соответствует, но и по некоторым направлениям превышает показатели прошлого года. Самыми значительными стали результаты работ по обустройству газонов и цветников. Дальнейшая работа по благоустройству будет продолжена, в том числе, в рамках участия в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» Президента страны Владимира Путина, - отмечает министр строительства и ЖКХ области Сергей Соколов.