Марксовский и Балаковский районы стали лидерами по благоустройству зеленой зоны

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Так, в рамках благоустройства зеленой зоны в области высажено порядка 3,4 тыс. деревьев. Настоящим рекордсменом по озеленению территории стал Марксовский район, где зеленый фонд пополнили более 2 тыс. деревьев.Лидером по обустройству газонов, цветников и клумб стал Балаковский район, где обустроили более 740 тыс. кв. метров газонов и около 2,8 тыс. кв. метров цветников и клумб.- Объём работ, выполненных в рамках нынешнего месячника, не только соответствует, но и по некоторым направлениям превышает показатели прошлого года. Самыми значительными стали результаты работ по обустройству газонов и цветников. Дальнейшая работа по благоустройству будет продолжена, в том числе, в рамках участия в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» Президента страны Владимира Путина, - отмечает министр строительства и ЖКХ области Сергей Соколов.