Вчера в региональном Правительстве прошел День открытых дверей

просмотров: 136

Правительство Саратовской области распахнуло свои двери перед победителями регионального этапа Российской национальной премии «Студент года - 2023».Мероприятие началось с экскурсии, которую провели первый заместитель руководителя аппарата Губернатора области - начальник управления кадровой политики и государственной службы Правительства Саратовской области Антон Пролёткин и председатель комитета молодёжной политики региона Ангелина Беловицкая. Студенты смогли познакомиться со спецификой работы на государственной службе, прошли по коридорам и залам заседаний, лично увидели, откуда осуществляется управление регионом.Следующим сюрпризом для «Студентов - 2023» стала встреча с вице-губернатором Саратовской области Игорем Пивоваровым. Молодые люди смогли задать второму лицу в регионе все волнующие вопросы в рамках проекта ГосСтарт.Диалог.В торжественной обстановке в Белом зале Правительства Игорь Пивоваров наградил победителей регионального этапа Российской национальной премии «Студент года - 2023» среди обучающихся образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций Саратовской области».В завершении все участники мероприятия присоединились к патриотической акции и написали «Письмо солдату».