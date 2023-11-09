9 ноября 2023 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 09 ноября
Многодетные семьи получат денежную компенсацию за обучение детей в колледжах и техникумах
17:00 | 09 ноября
В строящейся областной детской больнице появится новое современное отделение реабилитации
16:00 | 09 ноября
Избиратели Саратовской области смогут поучаствовать в тестировании платформы для дистанционного электронного голосования
15:00 | 09 ноября
В Радищевском музее проходит выставка декоративных работ саратовских студентов «Гармония нитей и красок».
14:00 | 09 ноября
«Адмиралы» из Энгельса пополнят троллейбусный парк Рязани
13:00 | 09 ноября
В Новых Бурасах и ЗАТО Светлый откроются модернизированные кинозалы
12:00 | 09 ноября
Марксовский и Балаковский районы стали лидерами по благоустройству зеленой зоны
11:00 | 09 ноября
Вчера в региональном Правительстве прошел День открытых дверей
10:00 | 09 ноября
В Саратове появится дополнительный пригородный поезд
09:55 | 09 ноября
Общественный совет по строительству индустриального парка изучил детали проекта
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Вчера в региональном Правительстве прошел День открытых дверей

Новости
Это уникальное профориентационное мероприятие, нацеленное на повышение открытости органов власти для молодежи
Вчера в региональном Правительстве прошел День открытых дверей


Правительство Саратовской области распахнуло свои двери перед победителями регионального этапа Российской национальной премии «Студент года - 2023».

Мероприятие началось с экскурсии, которую провели первый заместитель руководителя аппарата Губернатора области - начальник управления кадровой политики и государственной службы Правительства Саратовской области Антон Пролёткин и председатель комитета молодёжной политики региона Ангелина Беловицкая. Студенты смогли познакомиться со спецификой работы на государственной службе, прошли по коридорам и залам заседаний, лично увидели, откуда осуществляется управление регионом.

Следующим сюрпризом для «Студентов - 2023» стала встреча с вице-губернатором Саратовской области Игорем Пивоваровым. Молодые люди смогли задать второму лицу в регионе все волнующие вопросы в рамках проекта ГосСтарт.Диалог.

В торжественной обстановке в Белом зале Правительства Игорь Пивоваров наградил победителей регионального этапа Российской национальной премии «Студент года - 2023» среди обучающихся образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций Саратовской области».

В завершении все участники мероприятия присоединились к патриотической акции и написали «Письмо солдату».