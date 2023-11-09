Вчера в региональном Правительстве прошел День открытых дверей
Это уникальное профориентационное мероприятие, нацеленное на повышение открытости органов власти для молодежи
Правительство Саратовской области распахнуло свои двери перед победителями регионального этапа Российской национальной премии «Студент года - 2023».
Мероприятие началось с экскурсии, которую провели первый заместитель руководителя аппарата Губернатора области - начальник управления кадровой политики и государственной службы Правительства Саратовской области Антон Пролёткин и председатель комитета молодёжной политики региона Ангелина Беловицкая. Студенты смогли познакомиться со спецификой работы на государственной службе, прошли по коридорам и залам заседаний, лично увидели, откуда осуществляется управление регионом.
Следующим сюрпризом для «Студентов - 2023» стала встреча с вице-губернатором Саратовской области Игорем Пивоваровым. Молодые люди смогли задать второму лицу в регионе все волнующие вопросы в рамках проекта ГосСтарт.Диалог.
В торжественной обстановке в Белом зале Правительства Игорь Пивоваров наградил победителей регионального этапа Российской национальной премии «Студент года - 2023» среди обучающихся образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций Саратовской области».
В завершении все участники мероприятия присоединились к патриотической акции и написали «Письмо солдату».
Правительство Саратовской области распахнуло свои двери перед победителями регионального этапа Российской национальной премии «Студент года - 2023».
Мероприятие началось с экскурсии, которую провели первый заместитель руководителя аппарата Губернатора области - начальник управления кадровой политики и государственной службы Правительства Саратовской области Антон Пролёткин и председатель комитета молодёжной политики региона Ангелина Беловицкая. Студенты смогли познакомиться со спецификой работы на государственной службе, прошли по коридорам и залам заседаний, лично увидели, откуда осуществляется управление регионом.
Следующим сюрпризом для «Студентов - 2023» стала встреча с вице-губернатором Саратовской области Игорем Пивоваровым. Молодые люди смогли задать второму лицу в регионе все волнующие вопросы в рамках проекта ГосСтарт.Диалог.
В торжественной обстановке в Белом зале Правительства Игорь Пивоваров наградил победителей регионального этапа Российской национальной премии «Студент года - 2023» среди обучающихся образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций Саратовской области».
В завершении все участники мероприятия присоединились к патриотической акции и написали «Письмо солдату».