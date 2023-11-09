В Саратове появится дополнительный пригородный поезд

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В брифинге приняли участие министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Петаев и генеральный директор АО «Саратовская ППК» Виктор Шубин.Дополнительный пригородный поезд «свяжет» Заводской район с Ленинским через Саратовский ж/д вокзал (центр города). По словам Виктора Шубина, первая электричка начнет действовать с 13 ноября и будет ходить утром по будням. Это четыре вагона вместимостью 100-120 пассажиров каждый. Это будет удобно тем, кто живет в Заводском, а работает в Ленинском, студентам и льготным категориям граждан, поскольку льготы для них сохранятся. Полная цена за проезд в черте города - 23 рубля.Электричка № 6209 сообщением Примыкание – Трофимовский-1 (по будням). Время отправления со ст. Примыкание в 06:58, о.п. Зуборезный 07:01-07:02, ст. Саратов-2 07:05-07:06, о.п. Астраханский переезд 07:10-07:11,о.п. Депо 07:14-07:15, ст. Саратов-1 07:19-07:27, о.п. Вагонное Депо07:32-07:33, о.п. Студгородок 07:35-07:36, о.п. Площадь Ленина 07:38-07:40, о.п. Молодежная 07:43-07:44, время прибытия на ст. Трофимовский-1 07:47.Кроме этой электрички, есть еще несколько, которые идут в данном направлении. Так что выбор «по времени» у граждан есть.Министр добавил, что работа транспорта у ведомства на контроле. Постоянно проводится мониторинг соблюдения графика движения на маршрутах, на которые у жителей имеются нарекания. Например, это длительное ожидание автобусов №№90, 6 и др. «Сам часто езжу общественным транспортом, стою в пробках, выслушиваю замечания и предложения пассажиров, потом общаюсь с перевозчиками. Проблемы есть, но транспорт должен быть доступным, комфортным и безопасным. Над этим будем работать».