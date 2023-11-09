Ученые СГТУ и СГМУ внедрили систему мониторинга пациентов после ортопедических операций

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Система ориентирована на пациентов, перенесших операции в НИИ травматологии, ортопедии и нейрохирургии СГМУ. В настоящее время регистр включает более 4,5 тыс. пациентов из различных регионов России и постоянно пополняется.«Актуальность внедрения системы мониторинга обратной связи с пациентами, перенесшими ортопедические операции, для непрерывной оценки их состояния назревала давно. И мы даже предвосхитили зарубежный опыт, так как свою систему запустили немного раньше, чем коллеги из других стран. Сервис «СИМОС» востребован и крайне необходим для жителей из отдаленных регионов нашей страны. После операции в НИИТОН СГМУ они уезжают к себе домой, но продолжают наблюдаться нашими врачами», – рассказывает доктор медицинских наук, доцент, проректор по научной СГМУ Александр Федонников.Сервис представляет собой web-приложение, в котором есть личный кабинет, графические материалы, данные о медико-организационной и социально-психологической помощи, видеоролики по оценке функционального статуса. До госпитализации пациенты получают доступ к своему личному кабинету, где размещены необходимые для подготовки к операции материалы. После операции там поэтапно появляются блоки информации, видеоролики, упражнения, позволяющие более качественно и комфортно пройти реабилитационный период. Поддержка пациента дает возможность получить обратную связь и консультации.«Эта система – результат большого труда коллег из двух ведущих саратовских университетов. По инициативе медиков коллектив разработчиков Института прикладных информационных технологий и коммуникаций СГТУ, в их числе кандидат технических наук, доцент кафедры «Прикладные информационные технологии» Елена Кушникова, создали этот уникальный программный продукт, который позволяет детально анализировать различные аспекты данных пациентов для принятия эффективных медицинских решений», – говорит директор ИнПИТ, доцент Светлана Кумова.На каждом этапе пациенты участвуют в различных исследованиях и тестах, что позволяет формировать солидную базу данных восстановления пациентов по регионам. В планах ученых масштабировать систему и внедрить ее в другие направления, в том числе стоматологию, кардиохирургию, онкологию.По данной разработке получены свидетельства о регистрации и зарегистрирован товарный знак.