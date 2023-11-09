Новые грани российско-китайских отношений

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В ходе заседания обсуждалось дальнейшее развитие межрегионального торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества с учетом принципов и намерений, обозначенных в Совместном заявлении РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху (от 21 марта 2023 года).В приветственном слове Игорь Комаров отметил, что «механизм межрегионального сотрудничества «Волга-Янцзы» в равной степени отвечает интересам стран и соответствует содержанию российско-китайских отношений, имеющих характер всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху».«Сегодня Россия и Китай заинтересованы в налаживании новых торговых маршрутов и уверенно идут к обозначенной нашими лидерами задаче – 200 млрд долларов двустороннего товарооборота», – сказал Игорь Комаров. По словам полпреда, по итогам 2023 года товарооборот между странами демонстрирует положительную динамику. «При этом рост по регионам Приволжского федерального округа превышает общероссийский показатель. В текущем году товарооборот увеличился на 58%, доля Китая возросла в общем объеме в пределах ПФО почти в два раза – с 13% до 22%», – сказал полпред.Полпред выразил уверенность, что сотрудничество с провинциями Китая в формате «Волга-Янцзы» станет еще более активным, регионы ПФО заинтересованы во взаимодействии с китайскими партнерами. Так, по данным Министерства юстиции РФ, всего между регионами России и провинциями Китая в настоящее время действует 114 межрегиональных соглашений о торгово-экономическом и гуманитарном сотрудничестве, при этом почти половина из них – 52 соглашения – заключены между регионами ПФО и провинциями верхнего и среднего течения реки Янцзы. Кроме того, в ходе визита Нижегородская область заключила еще 2 межрегиональных соглашения с провинцией Цзянси и городом центрального подчинения Чунцин. Рост внешнеторгового оборота по регионам ПФО превышает общероссийский показатель.Заместитель Премьера Госсовета КНР Чжан Гоцин отметил, что в настоящее время между странами активно развивается практическое сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной областях. По его словам, за первые десять месяцев текущего года двусторонний товарооборот составил 196,4 млрд долларов, что на 27,7% выше показателя аналогичного периода 2022 года. Также отмечается рост объема торговли между регионами ПФО и китайскими провинциями, расположенными в районах верхнего и среднего течения реки Янцзы. За первые восемь месяцев года товарооборот составил 12,5 млрд долларов. «Наш потенциал еще далеко не исчерпан, но мы с удовлетворением отмечаем хорошую динамику восстановления торгового сотрудничества между регионами», – сказал вице-премьер. «Главная задача для нас – реализация достигнутых на высшем уровне важных договоренностей. Готов поддерживать с вами тесные контакты и вместе продвигать работу по всем направлениям», – сказал Чжан Гоцин.По итогам Совета Игорь Комаров предложил рекомендовать регионам ПФО и провинциям КНР активизировать работу по наращиванию договорной базы сотрудничества и разработке совместных планов по реализации имеющихся соглашений. Планируется, что следующее, V заседание Совета будет проведено в России, в одном из регионов ПФО.Стороны также подтвердили намерения продолжать углубление сотрудничества в экономический и гуманитарной сфере, расширять обмены в области образования, науки и техники, культуры, туризма. Примером такого взаимодействия является работа Ассоциации вузов в формате «Волга-Янцзы», в которую входит 85 учебных заведений.В рамках открытия VI Форума Ассоциации, которое состоялось в этот же день, Игорь Комаров и Чжан Гоцин отметили его значимость для укрепления российско-китайских отношений. «В рамках партнёрства России и Китая мы уделяем внимание не только углублению и расширению торгово-экономического и научно-технического потенциала, но и стремимся к крепким дружеским связям между нашей молодежью! Ведь единение и сотрудничество нашего подрастающего поколения – это основа прочного фундамента межгосударственных отношений в будущем», – отметил Игорь Комаров.В ходе мероприятия представители 11 высших учебных заведений Приволжского федерального округа и 23 вузов Китая обсудили образовательный и научный потенциал сотрудничества китайских и российских вузов. По итогу мероприятия участники наметили векторы развития гуманитарного партнёрства.Планируется, что в следующем году очередной Форум Ассоциации высших учебных заведений пройдет в России.