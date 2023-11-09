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В Политехе стартовала новая образовательная программа по фиджитал-подготовке

Новости
В Политехе стартовала новая образовательная программа по фиджитал-подготовке


В СГТУ имени Гагарина Ю.А. стартовала дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Применение фиджитал-технологий в образовательном процессе». В Саратовской области она реализуется впервые. Слушатели познакомятся с современными фиджитал-тенденциями и научатся применять навыки в системе обучения.

Фитджитал-спорт сочетает кибер-игру и физическое командное состязание на поле, ринге или автодроме. СГТУ – первый в области вуз, который провел студенческие соревнования по этой дисциплине. Фиджитал-турнир, в котором участвовали команды всех институтов Политеха, прошел в апреле 2023 года.

Также в этом году спортсмены и тренеры Политеха принимали участие во всероссийском открытом уроке по фиджитал-спорту, организованном Минобрнауки России в рамках совместного с АНО «Агентство развития компьютерных и иных видов спорта» проекта «Фиджитал образование».

В СГТУ на протяжении нескольких лет активно работает Киберспортивный клуб CyberLab, спортсмены которого регулярно участвуют в статусных турнирах по кибер- и фиджитал-дисциплинам, занимают призовые места. Спортсмены тренируются в аудиториях киберспортивного клуба, на спортивных площадках СГТУ и в парке виртуальной реальности партнера «The Deep VR» в Саратове и Энгельсе.

Подробнее о программе на сайте Дополнительного образования в СГТУ.