В Саратовской области открылся новый многофункциональный дилерский центр Ростсельмаш

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В торжественном мероприятии приняли участие зампред Правительства области - министр сельского хозяйства области Роман Ковальский и замминистра сельского хозяйства области по развитию отрасли растениеводства, земельных отношений, технической политики, мелиорации и социального обустройства села Игорь Гриднев. Компанию Ростсельмаш представил директор департамента продаж Валерий Заболотный.«Мы видим, что у нас растет энергооснащенность отрасли, и в этом огромный вклад компании Ростсельмаш. Доля комбайнов Ростсельмаш выросла на 10%. Такая же динамика и по тракторам. Только за последние 3 года компания поставила более 800 ед. техники. Это самые современные сельхозмашины, уже с применением искусственного интеллекта. Системы автоуправления, телеметрии призваны облегчить труд наших механизаторов, а создание такого дилерского центра призвано в сжатые сроки провести обслуживание и ремонт техники, чтобы максимально использовать ее ресурс», - подчеркнул Роман Ковальский. По его словам, введение в строй нового дилерского центра дает хороший старт расширению партнерства.Сервисная зона включает 4 больших и 1 малый рабочий пост, оборудованные кранбалкой грузоподъемностью 5 тонн, гидравлическим прессом, сверлильным станком, верстаками; моторный пост для капитального ремонта силовых установок агромашин Ростсельмаш; систему для мойки ДВС. Здесь имеются помещения для раздачи технических жидкостей и зарядки аккумуляторов, мойка.В настоящее время в сервисной службе дилерского центра работает 25 сервисных специалистов, что позволяет поддерживать гарантийное обслуживание 300 машин Ростсельмаш.Отапливаемый склад запасных частей оснащен цифровой электронной системой адресного хранения деталей. Он занимает 400 кв. м. Его мощности рассчитаны на хранение запасных частей в объемах, необходимых для сервисного обслуживания гарантийного парка техники всего региона.Немаловажен и тот факт, что здание дилерского центра спроектировано и построено исключительно саратовскими предприятиями.