Саратовская команда «Спецгидравлика» - бронзовый призер чемпионата России по футболу 8х8

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С 1 по 7 ноября в Сочи Российский футбольный союз провел турнир - FONBET чемпионат России по футболу 8х8, в котором приняли участие 100 сильнейших команд из 79 регионов страны - от Калининграда до Владивостока.Саратовскую область на турнире представили две команды: «Юникс» и «Спецгидравлика».Данные соревнования - один из самых масштабных турниров РФС по количеству и географии участников: отборочные соревнования прошли в 83 субъектах. Свыше 800 команд приняли в них участие.Саратовская команда «Спецгидравлика» успешно выступила на турнире, заняв 3 место.