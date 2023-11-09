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Саратовская команда «Спецгидравлика» - бронзовый призер чемпионата России по футболу 8х8
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Саратовская команда «Спецгидравлика» - бронзовый призер чемпионата России по футболу 8х8

Новости
Саратовская команда «Спецгидравлика» - бронзовый призер чемпионата России по футболу 8х8


С 1 по 7 ноября в Сочи Российский футбольный союз провел турнир - FONBET чемпионат России по футболу 8х8, в котором приняли участие 100 сильнейших команд из 79 регионов страны - от Калининграда до Владивостока.

Саратовскую область на турнире представили две команды: «Юникс» и «Спецгидравлика».

Данные соревнования - один из самых масштабных турниров РФС по количеству и географии участников: отборочные соревнования прошли в 83 субъектах. Свыше 800 команд приняли в них участие.

Саратовская команда «Спецгидравлика» успешно выступила на турнире, заняв 3 место.