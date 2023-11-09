В Энгельсе продолжается программа переселения из аварийного жилья

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На минувшей неделе еще 75 квартир в новостройках распределили среди будущих жильцов.До конца 2023 года в рамках реализации первого этапа федеральной программы в новые квартиры переедут жители 32 аварийных домов Энгельса, попавших в программу переселения, а также еще пяти домов Летного городка, решение по которым было принято после встречи Губернатора области с Президентом страны.«На сегодняшний день все дома, в которые планируется переселение граждан, имеют высокую степень готовности. Средства на эти цели выделены, сроки муниципалитет выдерживает. До конца декабря 2023 года граждане, чьи дома попали в первый этап, смогут переехать из аварийных домов в новые квартиры. Буквально на днях еще 75 квартир распределили среди будущих новоселов», — рассказал Евгений Шпольский, первый заместитель главы Энгельсского муниципального района.Напомним, программа переселения граждан из аварийного жилья проходит в четыре этапа. Всего в Энгельсском районе по программе будут расселены 98 аварийных домов, общей площадью свыше 80 тысяч квадратных метров. В настоящее время муниципалитет ведет активную работу по первому и второму этапу программы: возводятся новостройки, приобретаются квартиры на вторичном рынке жилья.«Отдельно отмечу, что мы предметно занимаемся скорейшим расселением пяти домов Летного городка, которые изначально не попали в программу. Жильцы этих домов также смогут переехать в новые квартиры до конца года. Этот вопрос на особом контроле», — добавил Шпольский.В муниципалитете подчеркивают: для получения ответов на вопросы, связанные с переселением из аварийного жилья, а также консультаций по предоставлению маневренного жилого фонда, в Энгельсском районе действует «горячая линия»: 8 (8453) 56-50-77, 8 (8453) 56-83-52.