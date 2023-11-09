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Более 140 коллективов из 30 районов области подали заявки на региональный этап «Театрального Приволжья»

Новости
Более 140 коллективов из 30 районов области подали заявки на региональный этап «Театрального Приволжья»


Творческие инициативы детских и молодежных театральных коллективов Саратовской области обсудили руководители областных и муниципальных министерств, комитетов и ведомств, ответственные за проведение регионального этапа фестиваля «Театральное Приволжье».

- К юбилейному V фестивалю «Театральное Приволжье» новые участники готовы достойно представить нашу область на самом высоком уровне, - рассказала первый заместитель министра культуры Саратовской области Татьяна Астафьева - До окончания приема заявок остается неделя. В настоящее время подача заявок от Саратовской области идет довольно активно. На сайте представлено более 140 коллективов из 30 районов области. Свыше 20 заявок поступило из образовательных школ Саратовской области. Лидируют детские коллективы и студии. Активно заявляют о своих творческих инициативах региональные молодежные коллективы и студии.

Прошлый сезон был действительно триумфальным для Саратовской области. Поэтому победители возвращаются на новый старт и готовы покорить очередные вершины. По предварительной оценке экспертов большие шансы на победу у детской студии им.О.А.Табакова при ТЮЗе Киселева. В младшей категории они предлагают спектакль «С тобой все кончено навсегда» (группа «Мастерская», руководитель Александр Степанов). Вновь будет участвовать коллектив «Окна» ДЮЦ Фрунзенского района. В прошлом году они представили патриотический спектакль.

Фестиваль детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» является общественным проектом Приволжского федерального округа. Он проводится в целях развития театрального искусства среди детей и молодежи, расширения их культурного кругозора.

В этом сезоне Саратовская область будет в пятый раз участвовать в фестивале. В настоящее время завершается утверждение состава экспертного жюри для просмотра видеоверсий спектаклей, представленных на региональный этап. По итогам регионального этапа членами экспертного жюри будут определены победители среди детских и молодежных коллективов, которые представят Саратовскую область на окружном этапе фестиваля «Театральное Приволжье».