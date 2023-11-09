Воспитанники спортивной школы «РиФ» завоевали 7 медалей Кубка России по плаванию

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Подведены итоги Кубка России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, проходившего с 3 по 6 ноября в Раменском (Московская область).Участие в соревнованиях приняли более 120 пловцов из 37 субъектов Российской Федерации. Саратовскую область представляли 4 спортсмена детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура».Дважды победителем Кубка стал заслуженный мастер спорта Денис Тарасов на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем.Мастер спорта Андрей Мельников завоевал целый комплект наград: «золото» на дистанции 100 метров вольным стилем, «серебро» на 400 метрах вольным стилем и «бронзу» на 100 метрах вольным стилем.Мастер спорта Светлана Мартышова заняла второе место на дистанции 200 метров комплексным плаванием и третье место на дистанции 50 метров вольным стилем.Подготовили спортсменов заслуженный тренер России Светлана Борисовская, тренеры-преподаватели высшей квалификационной категории Галина Ширшова и Татьяна Шумилова.