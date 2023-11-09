9 ноября 2023 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 08 ноября
В Политехе стартовала новая образовательная программа по фиджитал-подготовке
17:00 | 08 ноября
В Саратовской области открылся новый многофункциональный дилерский центр Ростсельмаш
16:00 | 08 ноября
Саратовская команда «Спецгидравлика» - бронзовый призер чемпионата России по футболу 8х8
15:00 | 08 ноября
В Энгельсе продолжается программа переселения из аварийного жилья
14:00 | 08 ноября
Более 140 коллективов из 30 районов области подали заявки на региональный этап «Театрального Приволжья»
13:00 | 08 ноября
Воспитанники спортивной школы «РиФ» завоевали 7 медалей Кубка России по плаванию
12:01 | 08 ноября
Новые грани российско-китайских отношений
12:00 | 08 ноября
Стартуют хоровые ассамблеи «Золотые огни Саратова» и фестиваль хорового искусства «Шнитке и современники»
11:00 | 08 ноября
В Балаково участники регионального медиафорума «Контент» постигали креативные приемы в журналистике
10:00 | 08 ноября
В Радищевском музее открывается уникальная выставка тактильных копий картин
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Воспитанники спортивной школы «РиФ» завоевали 7 медалей Кубка России по плаванию

Новости
Воспитанники спортивной школы «РиФ» завоевали 7 медалей Кубка России по плаванию


Подведены итоги Кубка России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, проходившего с 3 по 6 ноября в Раменском (Московская область).

Участие в соревнованиях приняли более 120 пловцов из 37 субъектов Российской Федерации. Саратовскую область представляли 4 спортсмена детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура».

Дважды победителем Кубка стал заслуженный мастер спорта Денис Тарасов на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем.

Мастер спорта Андрей Мельников завоевал целый комплект наград: «золото» на дистанции 100 метров вольным стилем, «серебро» на 400 метрах вольным стилем и «бронзу» на 100 метрах вольным стилем.

Мастер спорта Светлана Мартышова заняла второе место на дистанции 200 метров комплексным плаванием и третье место на дистанции 50 метров вольным стилем.

Подготовили спортсменов заслуженный тренер России Светлана Борисовская, тренеры-преподаватели высшей квалификационной категории Галина Ширшова и Татьяна Шумилова.