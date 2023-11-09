Стартуют хоровые ассамблеи «Золотые огни Саратова» и фестиваль хорового искусства «Шнитке и современники»

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VI Хоровые ассамблеи «Золотые огни Саратова» – правопреемник проходящих в Саратовской области с 2001 года открытых губернских фестивалей-конкурсов с аналогичным названием, инициатором и организатором которых был Саратовский губернский театр хоровой музыки. Основная идея проекта – популяризация академического хорового пения, сохранение традиций хорового исполнительства, привлечение молодежи к участию в культурной программе ассамблей.В 2023 году в рамках ассамблей пройдет фестиваль хорового искусства «Шнитке и современники». В концертах, которые пройдут в филармонии 11, 18 и 24 ноября, примут участие Тульский государственный хор, Камерный хор «Нижний Новгород», Театр хоровой музыки, Академический хор СГК имени Л.В. Собинова, Академический смешанный хор СОКИ.Открытие ассамблей состоится 11 ноября в 18.00 в концертном зале филармонии. В исполнении Тульского государственного хора и Театра хоровой музыки прозвучат «Три духовных хора» Альфреда Шнитке, хоровые сочинения русских классиков и современников композитора.Заключительный вечер соберет слушателей в концертном зале 24 ноября – в день рождения Альфреда Гарриевича Шнитке и в день рождения филармонии.