В Балаково участники регионального медиафорума «Контент» постигали креативные приемы в журналистике

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В Балаково прошел региональный форум медиадвижений школьников «Контент». Учредитель форума – Саратовский областной колледж искусств. Организатором выступила Школа креативных индустрий филиала Саратовского областного колледжа искусств в городе Балаково.- Балаковская школа креативных индустрий а базе филиала Саратовского областного колледжа искусств – это часть федерального проекта «Придумано в России», который реализуется в регионах России. ШКИ стала культурно-технологическим центром области по формированию и внедрению в разные сферу деятельности передовых креативных технологий, - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. - В течение учебного года работали пять студий: звукорежиссура и звуковой дизайн, современная электронная музыка, анимация и ЗD-графика, фото- и видеопроизводство, дизайн. Первый год обучения завершили 120 человек.На базе школы в Балаково прошел региональный форум медиадвижений школьников «Контент». Более 60 участников - представителей медиадвижений школ Балаковского и Духовницкого районов, а также советников директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.Работали 5 площадок: «Видео», «Фото», «Слово», «Аудио», «Советники».- Участие в таком мероприятии стало для нас хорошим опытом и возможностью расширить свои умения и навыки в области медиа и журналистики, и получить ценные знания от ведущих специалистов медиаиндустрии, - отметила участник форума Ирина Тамбовцева.