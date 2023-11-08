В Радищевском музее открывается уникальная выставка тактильных копий картин

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Саратовский художественный музей имени Радищева презентует новую выставку картин. Она откроется в Петровском зале исторического корпуса (Радищева, 39) 9 ноября в 14.00.В экспозиции будут представлены адаптированные трехмерные тактильные интерпретации фрагментов картин из собрания музея, изготовленные в рамках грантового конкурса программы «Особый взгляд» Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». Также пройдет презентация книги для слабовидящих и слепых шрифтом Брайля «Рыбаки перед Трепором», специализированная экскурсия для людей с проблемами по зрению с использованием новых экспонатов, доступных для тактильного осмотра и подведение итогов проекта «Город. Музей. Дети. 2023». Программа вечера завершится праздничным концертом с участием исполнителей с ОВЗ.На презентации выставки будут выставлены тактильные модели картин Кустодиева «Морозный день», Айвазовского «Корабль у берега», Грабаря «Яблоки», Иванова «Белая лошадь» и скульптуры Трубецкого «Сидящая дама». Все экспонаты изготовлены в мастерской Михаила и Ольги Шу.«Мы хотим, чтобы слова «интеграция», «реабилитация», «инклюзия» звучали не только в пространстве музея, но и за его пределами. Сотрудниками музея был написан рассказ «Картина Алексея Петровича Боголюбова «Рыбаки перед Трепором», который был адаптирован и издан в этом году на шрифте Брайля с объёмными иллюстрациями для подростков и взрослых с проблемами по зрению", - отмечают организаторы мероприятия.Выставка адаптированных трехмерных тактильных интерпретаций фрагментов картин будет доступна для ознакомления посетителями всех категорий на постоянной экспозиции музея.