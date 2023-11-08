Делегация Саратовской области прибыла в Китай в рамках рабочей поездки регионов ПФО

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Представители Саратовской области находятся в Китае в рамках рабочей поездки делегации регионов ПФО в г. Наньчан (провинция Цзянси) Китайской Народной Республики. Участие российской стороны проходит под руководством полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.Наш регион представляют заместитель Председателя Правительства области Михаил Торгашин, руководители предприятий - генеральный директор «Саратовдизельаппарат» Виталий Цыванюк, председатель совета директоров компаний «ЭПО «Сигнал», «Манометр», «СЗТЗС» Александр Никонов.Программа визита предусматривает заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы» с участием вице-премьера Государственного совета КНР Чжан Гоцина, посещение предприятий и культурных объектов, презентацию потенциала ведущих компаний Приволжья в рамках бизнес-миссии и открытие форума Ассоциации высших учебных заведений России и Китая.«Волга-Янцзы» – уникальный формат развития сотрудничества между регионами Приволжского федерального округа и Верхнего, Среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики, реализуемый по поручению Президента России Владимира Путина как один из внешнеполитических приоритетов нашего государства.