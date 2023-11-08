8 ноября 2023 СРЕДА
Новости
10:00 | 08 ноября
В Радищевском музее открывается уникальная выставка тактильных копий картин
09:00 | 08 ноября
Делегация Саратовской области прибыла в Китай в рамках рабочей поездки регионов ПФО
18:00 | 07 ноября
На стадионе "Локомотив" обновится футбольное поле
17:09 | 07 ноября
В Саратовской области определят лучших в своем деле
17:00 | 07 ноября
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16:51 | 07 ноября
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16:00 | 07 ноября
Более 3 тысяч студентов и школьников региона присоединились к Всероссийской патриотической акции
15:46 | 07 ноября
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15:00 | 07 ноября
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Делегация Саратовской области прибыла в Китай в рамках рабочей поездки регионов ПФО

Новости
Делегация Саратовской области прибыла в Китай в рамках рабочей поездки регионов ПФО


Представители Саратовской области находятся в Китае в рамках рабочей поездки делегации регионов ПФО в г. Наньчан (провинция Цзянси) Китайской Народной Республики. Участие российской стороны проходит под руководством полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Наш регион представляют заместитель Председателя Правительства области Михаил Торгашин, руководители предприятий - генеральный директор «Саратовдизельаппарат» Виталий Цыванюк, председатель совета директоров компаний «ЭПО «Сигнал», «Манометр», «СЗТЗС» Александр Никонов.

Программа визита предусматривает заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы» с участием вице-премьера Государственного совета КНР Чжан Гоцина, посещение предприятий и культурных объектов, презентацию потенциала ведущих компаний Приволжья в рамках бизнес-миссии и открытие форума Ассоциации высших учебных заведений России и Китая.

«Волга-Янцзы» – уникальный формат развития сотрудничества между регионами Приволжского федерального округа и Верхнего, Среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики, реализуемый по поручению Президента России Владимира Путина как один из внешнеполитических приоритетов нашего государства.