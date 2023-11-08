8 ноября 2023 СРЕДА
Новости
10:00 | 08 ноября
В Радищевском музее открывается уникальная выставка тактильных копий картин
09:00 | 08 ноября
Делегация Саратовской области прибыла в Китай в рамках рабочей поездки регионов ПФО
18:00 | 07 ноября
На стадионе "Локомотив" обновится футбольное поле
17:09 | 07 ноября
В Саратовской области определят лучших в своем деле
17:00 | 07 ноября
В Базарном Карабулаке строится поликлиника на 400 посещений в смену
16:51 | 07 ноября
В международной конференции принял участие саратовский педагог
16:00 | 07 ноября
Более 3 тысяч студентов и школьников региона присоединились к Всероссийской патриотической акции
15:46 | 07 ноября
Довольствие саратовским участникам СВО подняли до 210 тысяч рублей
15:00 | 07 ноября
В Саратовском театре оперетты проходят последние репетиции перед премьерой «Зорро»
14:00 | 07 ноября
Красноармейские бабушки в мастерской «Доброцентр» шьют матрасы для участников специальной военной операции
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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В Саратовской области определят лучших в своем деле

Новости
В Саратовской области определят лучших в своем деле

Центр «Мой бизнес» принимает заявки на участие в конкурсе для самозанятых «Лучший в своем деле».
Мероприятие проводится в рамках национального проекта Президента России Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при содействии министерства экономического развития области.
Конкурс проводится по номинациям:

• «Лучший кулинар»;
• «Мастер на все руки»;
• «Лучший мастер бьюти - индустрии»;
• «Лучший проект в сфере дизайна и фотографии»;
• «Репетитор года»;
• «Лучший организатор event - мероприятий».

Победители получат возможность бесплатного размещения наружной рекламы о своей продукции или услуге. Торжественное награждение состоится 15 декабря.
Для участия в конкурсе срок регистрации в качестве самозанятого должен составлять не менее трех месяцев до даты начала приема конкурсных заявок.

Заявки принимаются до 30 ноября.
Скачать форму заявки и узнать подробнее о конкурсе можно по ссылке: https://goo.su/m6hbyS.