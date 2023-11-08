В Саратовской области определят лучших в своем деле

просмотров: 188

Центр «Мой бизнес» принимает заявки на участие в конкурсе для самозанятых «Лучший в своем деле».Мероприятие проводится в рамках национального проекта Президента России Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при содействии министерства экономического развития области.Конкурс проводится по номинациям:• «Лучший кулинар»;• «Мастер на все руки»;• «Лучший мастер бьюти - индустрии»;• «Лучший проект в сфере дизайна и фотографии»;• «Репетитор года»;• «Лучший организатор event - мероприятий».Победители получат возможность бесплатного размещения наружной рекламы о своей продукции или услуге. Торжественное награждение состоится 15 декабря.Для участия в конкурсе срок регистрации в качестве самозанятого должен составлять не менее трех месяцев до даты начала приема конкурсных заявок.Заявки принимаются до 30 ноября.Скачать форму заявки и узнать подробнее о конкурсе можно по ссылке: https://goo.su/m6hbyS.