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Довольствие саратовским участникам СВО подняли до 210 тысяч рублей

Новости
Довольствие саратовским участникам СВО подняли до 210 тысяч рублей

Планы по повышению зарплат военных анонсировал Президент РФ Владимир Путин.
С 1 октября 2023 года выросли зарплаты военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. «Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 28.06.2023 г. № 1046 размер окладов военнослужащих – и призывников, и проходящих военную службу по контракту – повышен на 10,5%. Это стало самым большим повышением окладов военных за последние несколько лет: с 2018 года рост составлял не более 4% в год. Таким образом, для участников СВО ежемесячное денежное довольствие теперь составляет от 210 тысяч рублей», - рассказал заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту г.Саратова Дмитрий Дудаков.
Напомним, в 2023 году военнослужащим также полагаются ежемесячные доплаты к окладу:
— за выслугу лет — от 10% до 40% от оклада (10% при службе от 2 лет, 40% — при службе от 25 лет);
— за классную категорию — от 5% до 30%;
— за работу с гостайной — до 25%;
— за особые условия, например при службе на кораблях, в десанте, за командование — до 100%;
— за выполнение задач, связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время — до 100%;
— за особые достижения на службе — до 100%;
— за эффективное и добросовестное исполнение обязанностей — до 25%;
— за службу на должностях водителей категории "С", "D", "CE" — 30%;
— за поступление на военную службу по контракту в период СВО и полгода после окончания — 60%;
— за квалификационный уровень физической подготовленности — от 15% до 100% и др.
Кроме того, участники СВО имеют статус ветеранов боевых действий и могут претендовать на соответствующие льготы. Также ветеранами будут считаться участвующие в СВО пограничники и гражданский персонал, а также те, кто записался добровольцем.
Подробнее узнать о военной службе по контракту можно на «горячей линии» по номеру 117, в пунктах отбора (по месту жительства), а также на портале «Госуслуги» (https://contract.gosuslugi.ru/) или сайте службапоконтракту.рф. По всем вопросам можно обращаться по телефону 8 (8452) 38-19-20. Адрес пункта отбора: Саратов, ул.Буровая, д. 36.