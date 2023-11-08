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На стадионе "Локомотив" обновится футбольное поле

Новости
На стадионе "Локомотив" обновится футбольное поле


Решение о выделении средств на приобретение поля и расходных материалов для его монтажа принято на прошедшем заседании Областной думы. Футбольный клуб "Сокол", выступающий в Первой лиге ФНЛ, проводит на стадионе свои тренировки, а также официальные матчи. Новое футбольное поле получит сертификат соответствия РФС. 

Мероприятия по замене поля пройдут в два этапа: до конца 2023 года будет приобретено футбольное покрытие с материалами для укладки, в 2024 году, в межсезонье, будет осуществлен монтаж.

"Приятно видеть такую поддержку Правительства области и лично губернатора Романа Викторовича Бусаргина. За текущий год решены многие проблемы, чтобы домашний стадион нашего клуба соответствовал требованиям регламента лиги. Вопрос замены искусственного газона на "Локомотиве" также актуален. Новое поле позволит команде показывать более качественную, быструю игру. Благоприятно скажется не только на тренировочном процессе команды, но и занятиях воспитанников спортивной школы по футболу "Сокол", - отметил директор ФК "Сокол" Андрей Потапов.

Отметим, что в текущем году на стадионе были выполнены работы по замене и настройке освещения, в том числе для организации видеотрансляций игр со стадиона на федеральных телеканалах, а также организована система контроля и учёта доступа болельщиков. Стадион "Локомотив" остаётся крупнейшим спортивным сооружением области, на котором, помимо футбольных матчей ФНЛ и ЮФЛ, проходят игры Национальной студенческой футбольной лиги, ежегодной областной Универсиады образовательных организаций области, матчи Всероссийских соревнований "Умный город. Живи спортом" и многие другие спортивные мероприятия.