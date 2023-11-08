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В Базарном Карабулаке строится поликлиника на 400 посещений в смену

Новости
В Базарном Карабулаке строится поликлиника на 400 посещений в смену


В Базарно-Карабулакском районе близится к завершению строительство медицинского учреждения
В данный момент проводятся внутренние отделочные работы: установлены перила, закончена укладка плитки, смонтирована вентиляция, подключена система отопления, начата окраска стен. Заканчивается асфальтировка дворовой территории, разбиваются клумбы. Смонтированы фонари уличного освещения.

Идет поставка оборудования. В скором времени будут установлены аппарат КТ, маммограф, флюорограф, рентгенаппарат на четыре рабочих места, три УЗИ-аппарата, две видеоэндоскопические системы для проведения гастро и колоноскопии, а также другое необходимое оборудование для проведения лабораторно-диагностических исследований. Все закупаемое оборудование преимущественно отечественного производства.

Поликлиника возводится в рамках реализации программы модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

«Строительство поликлиники идет в соответствии с утвержденным графиком. Уже в конце этого года она будет введена в эксплуатацию. Все работы проводятся при поддержке председателя Государственной Думы Вячеслава Володина и находится под личным контролем Губернатора области Романа Бусаргина. Обеспечение населения медицинской помощью в шаговой доступности – одно из обязательных условий для жизни в районе. Жители ждут от нас улучшений в сфере здравоохранения, повышения качества оказания медицинской помощи, а врачи – удобства и комфорта. Все это станет возможным в новой поликлинике на 400 посещений в смену», - отметил министр здравоохранения Олег Костин.